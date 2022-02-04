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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شبيهة طراز "رايث".. لقطات تجسسية لـ "رولز رويس سبكتر" موديل 2023

رولز رويس سبكتر الكهربائية
رولز رويس سبكتر الكهربائية

التقطت عدسات المصورين، صورًا تجسسية لنموذج من سيارة رولز رويس  سبكتر موديل 2023 وهي تجري لفات اختبارية قبل الدخول في مرحلة الإنتاج التجاري.

ووفقا لموقع "موتور ترند" المتخصص في المركبات، رولز رويس  spectre ما زالت بالكسوة التمويهية الزركشة ومع ذلك الشركة لم تستطع إخفاء كل ملامح وتصميم الهيكل الخارجي للسيارة،  ومن المتوقع أن تصدر رولز رويس طراز "سبكتر" الكوبيه بحلول عام 2023 كأول سيارة كهربائية تقدمها الشركة المتخصصة في السيارات الفاخرة ذات الأداء العالي.

رولز رويس spectre

تكشف الصور للنموذج الاختباري أن  رولز رويس  سبكتر الكهربائية لديها خلوص أرضي مرتفع بالنسبة لسيارة تنتمي لفئة الكوبيه وهي من أكثر التفصيلات الفنية في التصميم اللافتة للنظر وتشير بقوة أن الموديل به نظام تعليق هوائي قابل للتعديل حسب حالة الطريق مما يسهل عملية القيادة والتوجيه على الطرق الوعرة والغير ممهدة.

رولز رويس spectre

بالرغم من الغطاء التمويهي إلا أن لقطات التجسس كشفت أن النموذج الأولي من سبكتر شبيه للغاية بـ "رولز رويس رايث" متبعة نفس لغة التصميم وعلى الأرجح تعمدت العلامة التجارية الإنجليزية أن تقدم نفس روح الشكل حتى تحافظ على عملائها الحاليين ويقبلوا على شراء سبكتر.

رولز رويس spectre

نجد أن الجزء الخلفي من Spectre ، نفس لغة التصميم لسيارات الكوبيه التي تعمل بمحرك تماما مثل رولز رويس Wraith -  تتميز النافذة الخلفية بنفس الشكل المثلث المائل للخلف وتبدو المصابيح الخلفية بنفس التصميم وفي نفس الموضع ، أعلى الجناح الخلفي.

 

على الرغم من التشابه إلا أن هناك بعض الاختلافات القليلة للمدققين، مثل الشبكة الهوائية الجديدة وموضع المصابيح الأمامية الذي جاء في موضع منخفض قليلا عن رايث، هناك مقبض باب مُعاد تصميمه عند العمود A .

وصف الرئيس التنفيذي لورلز رويس، Torsten Muller-Otvos ، اليوم الذي بدأت فيه الشركة البرنامج التجريبي لسبكتر الكهربائية القادمة بأنه "أهم يوم في تاريخ رولز رويس منذ 4 مايو 1904" وهو اليوم الذي تأسست فيه الشركة.

رولز رويس رولز رويس سبكتر رولز رويس سبكتر موديل 2023 رولز رويس spectre spectre رولز رويس رايث Wraith

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