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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثالثة في تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية.. والمجلس الأعلى للجامعات يقر الخطط البحثية لجامعات إقليم وسط وغرب الدلتا

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

ينطلق السبت.. الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثالثة في تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية
تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية .. تنطلق غدا السبت 5 فبراير المرحلة الثالثة له لتنظيم اعمال القبول بالجامعات الخاصة والأهلية وذلك ، وفق الحدود الدنيا التي أعلن عنها المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية.

 

خطوة بخطوة.. كيفية التقديم بالمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية
تنطلق غدا السبت المرحلة الثالثة للقبول بـ الجامعات الخاصة والأهلية، وفق الحدود الدنيا التي أعلن عنها المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية.

 

جامعة القاهرة تنظم أنشطة طلابية متنوعة خلال إجازة منتصف العام
أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن خريطة الفعاليات والأنشطة الطلابية التي تقيمها وتشارك فيها الجامعة، خلال إجازة منتصف العام الدراسي الأول للعام الجامعي 2021 - 2022

 

عميد علوم عين شمس: إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول خلال أسبوعين
أكد الدكتور محمد رجاء سطوحي، عميد كلية العلوم جامعة عين شمس، أنه تم الانتهاء من  امتحانات الفصل الدراسي الأول أمس لافتا  أنه على مدار الامتحانات لم يتم الاشتباه في أي  حالة كورونا .

 

التعليم: المجلس الأعلى للجامعات يقر الخطط البحثية لجامعات إقليم وسط وغرب الدلتا
وافق المجلس الأعلى للجامعات برئاسة د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأمانة د. محمد لطيف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، وعضوية السادة رؤساء الجامعات، على الخطط البحثية والبرامج التنفيذية المُقدمة من السادة نواب رؤساء الجامعات لشئون الدراسات العليا، والتي تستهدف خدمة قضايا التنمية، والتحديات التي تواجه كل إقليم تنتمي إليه الجامعة جغرافيًا، وذلك تفعيلًا لدور الجامعات في خدمة المجتمع، وتنفيذًا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية للمجلس الأعلى للجامعات، أثناء زيارة لجامعة كفر الشيخ في ١٤ ديسمبر الماضي.

 

القومية للاستشعار من البُعد تستضيف اجتماع المجلس العلمي في دورته 29
استعرض د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من د. محمد زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء حول استضافة الهيئة لفعاليات اجتماع المجلس العلمي، ومجلس إدارة المركز الجهوى للاستشعار من البعد لدول شمال إفريقيا في دورته 29، خلال الفترة من 30 يناير الجاري، وحتى 1 فبراير المقبل.

 

 

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