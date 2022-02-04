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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خطوة بخطوة.. كيفية التقديم بالمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية

تنسيق الجامعات الخاصة
تنسيق الجامعات الخاصة

تنطلق غدا السبت المرحلة الثالثة للقبول بـ الجامعات الخاصة والأهلية، وفق الحدود الدنيا التي أعلن عنها المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية.


بينما تأتي طرقة التقديم عبر الموقع الإلكتروني الخاص بتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية :
أن يقوم الطالب بإختيار تسجيل الدخول من القائمة اليمنى.
- ومن ثم إدخال الرقم القومي الخاص به في خانة اسم المستخدم 
- يقوم الطالب بإدخال الرقم السري الموجود في شهادة الثانوية العامة في خانة كلمة المرور.
- يتم  استيفاء البيانات المطلوبة مع إدخال البريد الإلكتروني ومن ثم تفعيله.
-  عند استيفاء الطالب البيانات يتم تفعيل الحساب الخاص به.
وكانت قد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في كل ما يريد الطالب معرفته عن نظام القبول الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة والأهلية ، والتي تشمل مراحل القبول به 4 مراحل

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية.. الانطلاق بداية الأسبوع المقبل ونظام قبول إلكتروني موحد بالمرحلة الثالثة.. لا تغيير بالحدود الدنيا للكليات

مراحل التقديم لنظام القبول الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة والأهلية
المرحلة الأولى:
• تبدأ عقب انتهاء المرحلة الأولى من إعلان نتيجة التنسيق للجامعات الحكومية.
المرحلة الثانية:
• تبدأ عقب انتهاء المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية، حيث يعقب توزيع الطلاب على الجامعات، وسداد المصروفات، حصر الأماكن الشاغرة، ويتم الإعلان عنها، ويُفتح باب التقدم لها.
المرحلة الثالثة:
• تبدأ قبل بداية الفصل الدراسي الثاني، على إجمالي الأماكن الشاغرة بكل الجامعات.
المرحلة الرابعة:
• يتم القبول عن طريق الجامعات على أية أماكن شاغرة، وفقًا للقواعد المقررة لذلك قبل بدء الفصل الدراسي الثاني.
خطوات التقديم على نظام القبول الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة والأهلية
• بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات الحكومية يُسمح للطلاب الناجحين من حاملي الشهادات المصرية (الثانوية العامة-الفنية- الأزهرية) بالدخول علي منصة القبول الإلكتروني بمجلس الجامعات الخاصة والأهلية (cpnu-admission.edu.eg) ويقوم الطالب بتسجيل البيانات المطلوبة على مسئوليته الخاصة.
• حينما تظهر للطالب استمارة قبول إلكترونية يُسمح له بتسجيل 25 رغبة، ويظل النظام مفتوحًا لمدة 3 أيام يستطيع خلالها الطالب تغيير وتعديل رغباته كما يريد، وبعد انتهاء هذه المدة يرفض النظام أي تغيير في الرغبات، ويتم تجميع رغبات الطلاب، ويقوم النظام آليًّا بتوزيع الطلاب على الكليات في فترة أقصاها 48 ساعة، وتظهر للطالب على بريده الإلكتروني استمارة قبول محدد بها اسم الكلية التي تم توزيعه عليها، ويتم إخطار الجامعات بقوائم الطلاب في مختلف كليات الجامعة.

نظام القبول بالجامعات الأهلية (الملك سلمان، الجلالة، العلمين، المنصورة الجديدة)
• يتم القبول بالجامعات الأهلية (الملك سلمان، الجلالة، العلمين، المنصورة الجديدة) وفقًا للمجموع المكافئ بعد اجتياز الطالب اختبارات القبول الموحدة لكل الجامعات الأهلية.
• ويتم احتساب المجموع المكافئ على النحو التالي: (مجموع الطالب + درجات اختبار القبول).

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