"الرقابة الإدارية" تكشف تفاصيل مشاركتها الأولى بمعرض الكتاب الدولي

أوضح اللواء د. محمد سلامة وكيل هيئة الرقابة الإدارية، تفاصيل المشاركة لأول مرة بمعرض الكتاب الدولى .



وقال اللواء محمد سلامة، خلال تقرير خاص ببرنامج صباح الخير يا مصر، إن هذه المشاركة الأولى لهيئة الرقابة الإدارية بمعرض الكتاب الدولى فى دورته 53، ولها توجهات وغايات مهمة للغاية .



ولفت اللواء محمد سلامة، إلى أن توجه الوزير حسن عبد الشافي رئيس هيئة الرقابة الإدارية هو إقامة جسور وصل بين المواطنين بشكل مباشر وفاعل وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، والمشاركة الاجتماعية في جو ثقافي مبهج، منوها أن الجناح الخاص بهيئة الرقابة الإدارية بمعرض الكتاب الدولى تم تقسيمه لعدة أقسام، ومنها الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لأعوام 2014، 2018، 2020، بالإضافة إلى دور هيئة الرقابة الإدارية في دعم الاستثمار.