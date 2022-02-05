تعزيزات عسكرية أمريكية تصل بولندا لطمأنة الحلفاء

وصلت إلى بولندا الوحدات الأولى من قوات أرسلتها واشنطن في إطار تعزيز الوجود العسكري الأمريكي بشرق أوروبا.

وذكرت وكالة الأنباء البولندية، السبت، أن المجموعة الأولى من أفراد الفرقة 82 من القوات الأمريكية المحمولة جوا، وصلت إلى مطار "ياسيونكا" قرب مدينة جيشوف على مسافة 70 كم تقريبا من الحدود البولندية الأوكرانية.



من جانبه، قال الناطق باسم الجيش البولندي الميجور برجنيسلاف ليتشينسكي، إن نقل التعزيزات الأمريكية إلى بولندا يأتي “في إطار طمأنة الحلفاء القلقين من التوتر ”الروسي - الأوكراني".

وأوضح ليتشينسكي، في تصريحات لوكالة "فرانس برس"، أن "طلائع الجنود وصلت إلى مطار يسيونكا"، مضيفا أن الجزء الأكبر من الكتيبة الأمريكية وقوامها 1700 جندي ستصل "قريبا".

ويأتي وصول الوحدات العسكرية غداة هبوط 8 طائرات أمريكية في المطار نفسه حملت على متنها عسكريين مسئولين عن التحضير لاستقبال جنود الفرقة المذكورة وتقديم الدعم اللوجستي لهم.

وفي تصريحات سابقة، أعلن جون كيربي، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن واشنطن قررت إرسال قوات إضافية إلى رومانيا وبولندا وألمانيا.

وأشار إلى أن هذه الخطوة اتخذتها واشنطن في إطار "رد" على تصاعد التوتر حول أوكرانيا، مشددا في الآن نفسه على أن الجنود الأمريكيين لن يقاتلوا في أراضي أوكرانيا.

وتصاعد التوتر مؤخرا بين روسيا والغرب على خلفية تحشيد عسكري لموسكو على حدود أوكرانيا، وسط مخاوف واشنطن وحلف شمال الأطلسي "الناتو" -بالأساس- من غزو روسي محتمل لكييف.

لكن موسكو نفت مرارا وتكرارا وعلى مختلف المستويات، وجود أي نية لاجتياح الدولة السوفيتية السابقة، وتتهم كييف بعدم الالتزام باتفاقيات "مينسك" الهادفة لتسوية النزاع في منطقة دونباس (جنوب شرق أوكرانيا)، وحشد قوات كبيرة عند خط التماس بين الطرفين، وقصف مواقع القوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك (المعلنتين من جانب واحد) بأسلحة محظورة.