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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: استقبال 339 ألف جرعة لقاح أسترازينيكا مقدمة من ألمانيا

صدى البلد

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، استقبال 338 ألفًا و800 جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة "أسترازنيكا"، مقدمة من دولة ألمانيا، وذلك مساء أمس الجمعة، بمطار القاهرة الدولي.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان، للتنوع والتوسع في توفير لقاحات فيروس كورونا، حفاظاً على مكتسبات الدولة المصرية في التصدي للجائحة.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن تلك الشحنة ستخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيمات في جميع محافظات الجمهورية، لافتاً إلى أن لقاح "أسترازنيكا" حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 28 يوماً.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن مصر استطاعت في وقت وجيز توفير جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والتي شملت "سينوفاك، وسينوفارم، وأسترازنيكا، وسبوتنك، وجونسون آند جونسون، وفايزر، ومودرنا"، وذلك ضمن خطة التنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقي لقاحات فيروس كورونا، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، من خلال التعاون الدائم مع المنظمات والجهات الدولية؛ بما يضمن الحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

شحنة أسترازنيكا من ألمانيا
شحنة أسترازنيكا من ألمانيا
شحنة أسترازنيكا من ألمانيا
شحنة أسترازنيكا من ألمانيا
فيروس كورونا لقاح فيروس كورونا منظمة الصحة العالمية الصحة العالمية مطار القاهرة

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