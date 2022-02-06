أخبار الفن: تعافي يسرا ومنى عبد الغني من فيروس كورونا .. وشمس تهاجم حمو بيكا

نشر قسم الفن في موقع صدى البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامة عن يسرا ومنى عبد الغني وحمو بيكا وشمس:

أكدت النجمة يسرا في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، تعافيها من فيروس كورونا المستجد، بعد معاناة مع الفيروس لمدة اقتربت من أسبوعين متواصلين، إذ أصيبت به في أخر شهر يناير الماضي.

كتب المخرج مراد منير منشورًا له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أعلن فيه انتهاء أزمة شقته بعد تهديده بالطرد.



شنت الفنانة شمس ، هجومًا كبيرًا على مغني المهرجانات حمو بيكا، وذلك خلال حلولها ضيفة على برنامج "نص الكلام" مع الإعلامية راغدة شلهوب، عبر قناة النهار الفضائية.

كتب الملحن مصطفى جاد، زوج الفنانة كارمن سليمان، منشورًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أعلن فيه إصابته بفيروس كورونا المستجد.



تعافت الإعلامية منى عبدالغني، تماما من فيروس كورونا حيث جاءت نتيجة المسحة سلبية .

رد مؤدي المهرجانات حمو بيكا على الفنانة شمس بعد هجومها عليه في أحد البرامج .