أخبار الفن: تعافي يسرا ومنى عبد الغني من فيروس كورونا .. وشمس تهاجم حمو بيكا

نشر قسم الفن في موقع صدى البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامة عن يسرا ومنى عبد الغني وحمو بيكا وشمس:
بعد معاناة لعدة أيام| يسرا تتعافى من فيروس كورونا
أكدت النجمة يسرا في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، تعافيها من فيروس كورونا المستجد، بعد معاناة مع الفيروس لمدة اقتربت من أسبوعين متواصلين، إذ أصيبت به في أخر شهر يناير الماضي.
بعد تهديده بـ الطرد| المخرج مراد منير يعلن انتهاء أزمة شقته
كتب المخرج مراد منير منشورًا له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أعلن فيه انتهاء أزمة شقته بعد تهديده بالطرد.
أنت أصلا مش موهوب| شمس تشن هجوما على حمو بيكا
شنت الفنانة شمس ، هجومًا كبيرًا على مغني المهرجانات حمو بيكا، وذلك خلال حلولها ضيفة على برنامج "نص الكلام" مع الإعلامية راغدة شلهوب، عبر قناة النهار الفضائية.
إصابة زوج كارمن سليمان بفيروس كورونا
كتب الملحن مصطفى جاد، زوج الفنانة كارمن سليمان، منشورًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أعلن فيه إصابته بفيروس كورونا المستجد.
منى عبدالغني تعلن تعافيها من فيروس كورونا
تعافت الإعلامية منى عبدالغني، تماما من فيروس كورونا حيث جاءت نتيجة المسحة سلبية .
أنا عارفك وبحبك جدًّا.. أول رد من حمو بيكا على الفنانة شمس
رد مؤدي المهرجانات حمو بيكا على الفنانة شمس بعد هجومها عليه في أحد البرامج .