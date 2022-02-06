طرق للحصول على بشرة صحية ونضرة في موسم الشتاء.. تعرفي عليها

يشير الطقس البارد إلى أن بشرتك بحاجة إلى بعض التغذية الإضافية وإضافة بعض العادات اليومية التي تحتاجها بشرتك وهي:

شرب الماء

قد يتسبب الجفاف في جعل بشرتك تبدو متعبة وباهتة ، ويسرق توهجها الطبيعي.

فمن المهم الاهتمام بمظهر بشرتك من الخارج ، يوصى بشرب 6-8 أكواب من الماء ، حسب وزن جسمك.

استخدم منتجات العناية بالبشرة التي تحتوي على حمض الهيالورونيك

أما حمض الهيالورونيك أحد المكونات الخارقة كون بساطتها علي الجلد ، يعد حمض الهيالورونيك لاعبًا رئيسيًا للمساعدة في رفع مستويات ترطيب بشرتك.

ويساعد الجلد على الاحتفاظ بالرطوبة ، ويقلل من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد ، ويوفر حماية الحاجز ويساعدك على الحصول على بشرة صحية

استخدم منظف لطيف

في كثير من الأحيان ، نتغاضى عن استخدام منظف لطيف لأننا على دراية بأن الصابون الوجه العادي غير صحي ويؤثر علي البشرة

لذلك، خلال الأشهر الباردة ، من الضروري الاعتناء ببشرتك بشكل إضافي واستبدال منظفك المعتاد بمنظف ألطف.

يُنصح بالبحث عن منظف مناسب لنوع بشرتك حتى لا يجرد بشرتك من رطوبتها أثناء الشتاء.

المنظف الذي يوازن مستويات الهيدروجين في بشرتك ، يرطب وينظف ، سيعزز حاجز بشرتك بأوقات متعددة.