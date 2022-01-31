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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ابتعد عنها.. أطعمة تسبب ظهور حب الشباب

صدى البلد

العناية بالبشرة تدور حول الحفاظ على توازن واتباع نظام غذائي متوازن ، وروتين للعناية بالبشرة يناسب نوع بشرتك ، والنوم الكافي ، والترطيب  كلها أشياء ضرورية بنفس القدر.

 بعض الأطعمة التي قد تؤدي إلى ظهور حب الشباب لدى بعض الأفراد.
الأطعمة التي يمكن أن تسبب ظهور حب الشباب لدى أفراد معينين تعرف عليهم 
تشمل هذه الأطعمة:

* منتجات الألبان مثل الجبن واللبن
* بروتين اللبن / بروتين الصويا
* الفول السوداني
* المحار
* الملح
* السكر
* الحلوى
* الغلوتين (يوجد عادة في الخبز أو المكرونة)
* الكحول
* الصودا
* اللحوم الحمراء

لذلك احذر بشكل خاص من مصادر الغذاء ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع مثل السكريات أو المشروبات السكرية والخبز الأبيض والأرز الأبيض وما إلى ذلك ، لأنها تؤدي إلى ارتفاع الأنسولين الذي قد يؤدي إلى تفاقم حب الشباب.

كما عليك "تفضيل نظامًا غذائيًا صحيًا ومتوازنًا غنيًا بالفواكه والخضروات الطازجة ومصادر البروتين الصحية والحبوب الكاملة".


في حين أنه من غير الممكن استبعاد الأطعمة المدرجة في نظامك الغذائي اليومي تمامًا ، إلا أن القليل من ضبط النفس يقطع شوطًا طويلاً.

يمكن استبدال الوجبات اليومية التي تتكون من الأرز الأبيض أو الطحين المكرر بالحبوب الصحية مثل الشوفان والأرز البني

 

العناية بالبشرة نظام غذائي متوازن الأطعمة التي قد تؤدي إلى ظهور حب الشباب ظهور حب الشباب حب الشباب

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