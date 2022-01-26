حب الشباب.. الأسباب والأعراض والعلاج والوقاية

ظهور بقع أو بثور على الوجه أو الرقبة أو الظهر أو الصدر

يؤثرعلى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عامًا

يمكن للصيدلي أن يوصي بالكريمات وغسول الجلد

قد يصف لك طبيبك أيضًا كريمات أو أقراصًا طبية







ما هو حب الشباب؟



حب الشباب هو حالة جلدية شائعة تسبب ظهور بقع على الوجه أو الرقبة أو الظهر أو الصدر. يمكن أن تكون هذه البقع عبارة عن رؤوس بيضاء أو سوداء أو بثور ملتهبة ومليئة بالصديد.

حب الشباب عند البالغين ، يسمى أيضًا حب الشباب الهرموني ، هو حب الشباب الذي يستمر بعد سن 18 إلى 20 عامًا أو يبدأ عندما يكون الشخص في أوائل العشرينات من عمره.

يؤثر حب الشباب الشائع بشكل عام على المراهقين ويستمر لمدة 3 إلى 5 سنوات على الرغم من أنه يمكن أن يستمر في بعض الأحيان لفترة أطول.

يعاني بعض الأشخاص من شكل خفيف من حب الشباب ، مع ظهور بقع أو نوبات عرضية فقط ، بينما يعاني البعض الآخر من حب الشباب أكثر حدة ، مع إصابة مناطق واسعة من الوجه والجسم. حب الشباب أكثر شيوعًا عند النساء منه عند الرجال.

حب الشباب يمكن أن يجعل الشخص يشعر بعدم الرضا عن مظهره ، ويؤدي إلى ضعف احترام الذات وعدم الرغبة في التواجد مع أشخاص آخرين.

ومع ذلك ، هناك بعض العلاجات الفعالة لحب الشباب. يجب أن تتحدث مع الصيدلي أو طبيبك إذا كنت تعاني من حب الشباب وهذا يزعجك.

ما هي أعراض حب الشباب؟

تشمل أعراض حب الشباب ما يلي:

الرؤوس البيضاء - بقع بيضاء صغيرة تحت سطح الجلد

الرؤوس السوداء - مسام صغيرة مسدودة مع "سدادة" سوداء

البثور - بقع حمراء ملتهبة يمكن أن تحتوي على صديد أصفر في المنتصف

عقيدات - نتوءات حمراء كبيرة تحت الجلد يمكن أن تكون مؤلمة

تظهر هذه الأعراض بشكل أكثر شيوعًا على الوجه ، ولكن يمكن أن يؤثر حب الشباب أيضًا على الظهر أو الصدر أو الكتفين أو الرقبة.

يمكن أن يسبب حب الشباب الشديد ندبات - على سبيل المثال ، عندما يكون هناك التهاب عميق أو شديد في العقيدات.

لا تعتبر البثور أو البثور العرضية من حب الشباب.

ما الذي يسبب حب الشباب؟



ينتج حب الشباب عن بكتيريا يمكن أن تنمو داخل مسام الجلد عندما تنسد. يمكن أن تنتج هذه البكتيريا مواد تضر الجلد ، مما يؤدي إلى تراكم خلايا الجلد الميتة والبكتيريا ، والتي يمكن أن تشكل بثرة أو عقيدات في الجلد.

عندما تتسبب هرمونات الأندروجين في إنتاج الكثير من الزيت في مسام الوجه والرقبة والصدر والكتفين ، يمكن أن تنسد المسام. تزيد مستويات الأندروجين عند الأولاد والبنات أثناء فترة البلوغ. هذا هو السبب في أن العديد من المراهقين يعانون من حب الشباب بينما الأطفال الصغار لا يعانون منه. أيضًا ، تصل الفتيات إلى سن البلوغ في وقت مبكر عن الأولاد ، وبالتالي قد يصبن بحب الشباب في سن أصغر من الأولاد.

ينتج حب الشباب فقط عن اختلال التوازن الهرموني لدى أقلية صغيرة جدًا من الناس. ومع ذلك ، هناك بعض الحالات الصحية ، مثل متلازمة تكيس المبايض (متلازمة تكيس المبايض) . يمكن أن يؤدي الإجهاد أيضًا إلى زيادة الهرمونات ، مما يجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بحب الشباب.

الأشخاص الذين أصيب أفراد أسرتهم المقربون بحب الشباب هم أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة أيضًا.

يجد بعض الناس أن حب الشباب لديهم يبدو أنه يزداد سوءًا عند تناول أطعمة معينة ، لكن حب الشباب لا ينتج بشكل عام عن الأطعمة التي تتناولها. إذا كنت تعاني من زيادة الوزن بشكل كبير ولديك حب الشباب ، فمن المحتمل أن تكون أكثر حدة ويصعب علاجها.

كيف امنع حب الشباب؟



إذا كنت تعانين من حب الشباب ، فهناك طرق للمساعدة في منع ظهور بقع جديدة وللمساعدة في منع تكون ندبات حب الشباب. إذا كنت تعانين من حب الشباب ، فهناك طرق للمساعدة في منع ظهور بقع جديدة وتكوين الندبات.

سيساعد ما يلي على منع البقع من أن تصبح ملتهبة أو تسبب ندوبًا:

اغسلي وجهك مرتين في اليوم بغسول لطيف خالي من الصابون وماء دافئ وقطعة قماش ناعمة للوجه

استخدم واقيًا من الشمس ، مثل قبعة واسعة الحواف وواقي من الشمس لحماية بشرتك عندما تكون في الشمس

قومي بإزالة مكياجك قبل الذهاب للنوم

اغسلي شعرك بالشامبو بانتظام ، خاصة إذا كان دهنيًا ويتوقف على بشرتك

اتباع نظام غذائي متوازن وصحي وممارسة الرياضة بانتظام

تشمل الأشياء التي يجب تجنبها ما يلي:

مكياج زيتي أو واقي شمسي دهني

كثرة غسل وجهك ، أو استخدام الصابون القاسي

باستخدام مقشر الوجه أو التونر أو المنظفات

الملابس الضيقة على المناطق التي تعاني من حب الشباب

عصر البقع أو البثور

التدخين

يؤثر حب الشباب بشكل شائع على الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عامًا ، ويلاحظ العديد من الأشخاص عددًا أقل وأقل حدة بمجرد وصولهم إلى منتصف العشرينات من العمر. ومع ذلك ، فإن بعض الناس لا يتخلصون من حب الشباب وسيحتاجون إلى علاج مستمر.

يؤثر حب الشباب أيضًا على الأشخاص الذين تكون بشرتهم دهنية بشكل طبيعي. بينما لا يمكنك تغيير عمرك أو نوع بشرتك ، قد يكون من المفيد معرفة أن هناك طرقًا للتحكم في حب الشباب والاعتناء ببشرتك.

كيف يمكن علاج حب الشباب؟



يمكن أن يوصي الصيدلي بغسول وجه لطيف وخالي من الصابون ، ويمكنك استخدامه بالماء الدافئ مرتين في اليوم. احرصي على عدم غسل بشرتك كثيرًا لأن ذلك قد يؤدي إلى تفاقم حب الشباب. إذا كانت بشرتك لا تزال دهنية بعد غسلها ، يمكن للصيدلي أن يوصي بغسول أو منظف لحب الشباب بدون وصفة طبية.

إذا كان حب الشباب لديك متوسطًا أو شديدًا ، يمكن لطبيبك أن يصف لك الأدوية التي قد تأتي على شكل أقراص أو كريم.

من المهم أن تتذكر أن علاج حب الشباب يستغرق وقتًا - غالبًا من شهر إلى شهرين - وأنك لا تتوقف عن العلاج لمجرد أنك لا ترى أن حب الشباب يتحسن على الفور. إذا لم يتحسن حب الشباب بعد العلاج الأول ، يمكنك العودة إلى الصيدلي أو الطبيب والسؤال عما إذا كان هناك علاج آخر يمكنك تجربته.

العلاجات التي لا تحتاج إلى وصفة طبية

إذا كان لديك حب شباب خفيف ، يمكن للصيدلي أن يساعدك في اختيار غسول أو منظف لحب الشباب أو غسول أو كريم بمكونات مثل البنزويل بيروكسايد أو حمض الأزيليك أو حمض الجليكوليك الذي يمكنه علاج الحالة. استخدم هذه المنتجات في جميع أنحاء المنطقة التي يوجد بها حب الشباب ، وليس فقط على البقع الفردية. على سبيل المثال ، إذا كان لديك حب الشباب على رقبتك ، يجب أن تغسل عنقك بالكامل بالمنتج. إذا كانت هذه العلاجات تجعل بشرتك تشعر بالتهيج أو الجفاف ، فحاول استخدامها بمعدل أقل.

يمكن أن تساعد العلاجات الأخرى في علاج حب الشباب الخفيف ، مثل تقشير الجلد الخفيف والتقشير الكيميائي والإنفاذ الحراري الخفيف. قد تحتاج إلى تكرارها بانتظام وهي ليست مناسبة للأشخاص الذين يعانون من حب الشباب الشديد.

العلاجات التي تحتاج إلى وصفة طبية من طبيبك

لحب الشباب الأكثر شدة ، أو عندما لا تنجح العلاجات الأخرى ، قد يوصي طبيبك بدهن لوضعه على بشرتك. يمكن أن يكون هذا مع الكريمات والمستحضرات المتوفرة في الصيدلية أو بدلاً منها.

قد يصف طبيبك كريمات المضادات الحيوية لتقليل العدوى والالتهابات في البثور أو العقيدات ، أو الريتينويد للمساعدة في إزالة الرؤوس البيضاء والرؤوس السوداء. كلاهما يمكن أن يجعل بشرتك تشعر بالتهيج أو الجفاف كأثر جانبي. في حالة حدوث تهيج شديد للجلد ، توقف عن استخدام هذه المنتجات واستشر طبيبك.

إذا لم يتحسن حب الشباب بعد استخدام هذه الكريمات ، فقد يوصي طبيبك بالأدوية عن طريق الفم (تلك التي تؤخذ عن طريق الفم). وتشمل هذه:

المضادات الحيوية مثل الدوكسيسيكلين أو مينوسكلين لعلاج البكتيريا

الأدوية المضادة للأندروجين مثل سبيرونولاكتون أو سيبروتيرون ، والتي تحجب هرمون التستوستيرون بحيث يتم إنتاج كمية أقل من الزيت في مسامك

حبوب منع الحمل التي تحتوي على الإستروجين والبروجستيرون للمساعدة في السيطرة على حب الشباب ، والتي تكون مناسبة لبعض النساء

الايزوتريتنون الفموي الذي يمكن أن يساعد في علاج حب الشباب الشديد

يمكن أيضًا أن تساعد بعض المنتجات الطبيعية ، مثل زيت شجرة الشاي ودقيق الشوفان الغروي ومستخلص الشاي الأخضر وحمض ألفا هيدروكسي (حمض الفاكهة) وحمض الأزيلايك ، في علاج حب الشباب. ومع ذلك ، يمكن أن تهيج بشرتك أيضًا أو تتداخل مع الأدوية الأخرى التي قد تتناولها. ناقش علاجات حب الشباب الطبيعية مع طبيبك أو الصيدلي قبل استخدامها.

متى يجب أن أرى طبيبي؟

يجب أن ترى طبيبك إذا كان حب الشباب لديك لا يتحسن بعد استخدام العلاج الذي أوصى به الصيدلي ، أو إذا كان حب الشباب لديك شديدًا ويسبب لك القلق،يمكن أن يترك حب الشباب غير المعالج ندوبًا على الجلد ، لذلك من المهم عدم تركه بعد فوات الأوان قبل العلاج.

قد يحيلك طبيبك العام إلى طبيب أمراض جلدية (أخصائي بشرة) إذا كان حب الشباب لديك شديدًا ويمكنه مساعدتك في تحديد العلاج الأفضل لك.