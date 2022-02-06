عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البابا فرنسيس عن الطفل المغربي ريان : حزين لعدم نجاح جهود إنقاذه

البابا فرنسيس
البابا فرنسيس

أشاد البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، اليوم الأحد، بالشعب المغربي لتعاونه في محاولة إنقاذ الطفل ريان الذي سقط في بئر، وقال إنه حزين لأن جهودهم لم تنجح. 

وحسب "رويترز"، قال البابا خلال عظته الأسبوعية في ساحة القديس بطرس: "تشبث الناس معًا، لإنقاذ ريان، وعملوا معًا من أجل إخراجه، لكن للأسف جهودهم لم تنجح، ومات الطفل".

وقال: "رجال الإنقاذ بذلوا قصارى جهدهم، ولكن للأسف لم يفلحوا في ذلك، لكن هذا (كان) مثالاً".

وقد أبدى الإيطاليون على مواقع التواصل الاجتماعي تأثرا بقصة ريان؛ لأنها كانت شبيهة بمأساة عام 1981، عندما حاول العشرات من رجال الإنقاذ إنقاذ حياة ألفريدنو رامبي، وهو صبي يبلغ من العمر 6 سنوات كان محاصرًا في بئر لمدة ثلاثة أيام قبل أن ينقذ، لكنه مات. 

عمان.. تسجيل 6146 إصابة جديدة بفيروس كورونا

آبي أحمد يعلق على إصابة أردوغان بفيروس كورونا

وأصيب المغرب بصدمة، مساء أمس بعد أن عثرت طواقم الطوارئ على الطفل ريان البالغ من العمر 5 سنوات ميتا في قاع بئر، في نهاية مأساوية لعملية إنقاذ مضنية استمرت 5 أيام عصفت بالأمة والعالم.

وحظيت محنة "الريان الصغير" منذ سقوطه في البئر بعد ظهر يوم الثلاثاء الماضي باهتمام عالمي، وأثارت فيضا من التعاطف عبر الإنترنت، مع الهاشتاج العربي #SaveRayan الرائج أو "أنقذوا ريان". 

وطوال العملية لإخراج ريان من قاع بئر بطول 32 مترا، حذرت السلطات المغربية من أنها لا تعرف ما إذا كان على قيد الحياة.

بابا الفاتيكان البابا فرنسيس الطفل ريان الفاتيكان المغرب العرب ريان السلطات المغربية محاولة إنقاذ الطفل ريان

موضوعات متعلقة

تهدد حياة 5 ملايين شخص.. شاهد| إعصار باتسيراي يضرب مدغشقر

آبي أحمد يعلق على إصابة أردوغان بفيروس كورونا

السعودية.. الطيران المدني تحدث إجراءات السفر من وإلى المملكة

عُمان تطلق خدمة الإسعاف المنزلى في عدد من محافظاتها

وزير بريطاني: مارك زوكربيرج قد ينتهي به المطاف في السجن.. تفاصيل

نشرة أخبار العالم.. الكويت تمنع مسيرات الاحتفال عقب نهائي أمم إفريقيا.. والمغرب يستعد لتشييع جنازة الطفل ريان.. وأردوغان يتحدث عن إصابته بكورونا

السعودية.. "السجون" تعلن عن وظائف للنساء على رتبة جندي

بعد طرد سفير فرنسا.. مالي: باريس تدعم جماعات انفصالية للإطاحة بالحكومة

ترشيحاتنا

أمانة «مستقبل وطن» بمصر الجديدة تواصل فعاليات «شجع مصر»

الاتحاد الإفريقي وحل قضايا القارة ..عوامل تقوض من دوره في إنهاء الصراعات

اشتباكات مسلحة وتوتر أمني في مدينة الخليل بالضفة الغربية

#مصر_ السنغال يتصدر تويتر.. والجمهور: "يارب رجعنا مجبورين الخاطر"

ننشر الكشوف النهائية للمرشحين على منصب نقيب المحامين بـ «غرب طنطا»

الجامعة العربية ترحب بتجميد عضوية إسرائيل كمراقب لدى الاتحاد الأفريقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القناة الجزائرية تعلن نقل نهائي مصر والسنغال بكأس أمم أفريقيا

إلغاء عقوبة داوود.. كاف يصدر بيانا رسميا قبل موقعة مصر والسنغال

بشرى للمواطنين.. "مركز التنبؤ": يومان بدون أمطار على جميع أنحاء مصر

رئيس الوزراء يصدر قرارا بإسقاط الجنسية المصرية عن مواطن

المغرب: الطفل ريان توفي قبل وصول رجال الإنقاذ إليه

نجم الزمالك مفاجأة تشكيل منتخب مصر أمام السنغال اليوم

ما الحكمة من الابتلاء ولماذا لم يطل الله تعالى في عُمر الطفل ريان رغم الدعاء له؟ .. علماء يجيبون

بيتجنن لما بيشوف دم..دافع نفسي مثير وراء مقتل أسرة كاملة في مذبحة الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواجهة مثيرة تجمع الصديقين بلقاء مصر والسنغال..ماذا يحمل صلاح وماني في جعبتيهما؟

مشاهدة بث مباشر مباراة مصر والسنغال اليوم في نهائي أمم إفريقيا.. تحديث

الطفل ريان يعيد للمصريين ذكرى زلزال 1992..أكثم سليمان شاب مصري تحت الأنقاض لأربع أيام

قوات الدفاع الشعبى و العسكرى تنظم فاعليات مميزة خلال شهر يناير

فيديو

لـ دنيا سمير غانم.. حلا أسدي تطرح أغنية "شكرا ما تكفيش" |فيديو

كيف تفاعل العالم مع وفاة الطفل ريان وكيف تلقى والداه الخبر .. شاهد

بعد عودتها للساحة.. بثينة رشوان: نشهد تغيرات على الدراما.. ولم تطول المسرح

الجنين موجود.. اكتشاف مومياء حامل من القرن الأول قبل الميلاد

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

اﻟﻤﺰﻳﺪ