ماني يهدر ركلة جزاء والسنغال تستحوذ دون خطورة.. 15 دقيقة سلبية بين مصر وأسود التيرانجا

سيطر التعادل السلبي على مجريات الـ15 دقيقة الأولى بين منتخب مصر ونظيره السنغالي على "ملعب أوليمبي" في العاصمة الكاميرونية ياوندي، ضمن منافسات نهائي كأس الأمم الأفريقية.

تلقي الفراعنة بطاقة صفراء اولى في المباراة من نصيب محمد عبد المنعم مدافع منتخب مصر، ليحتسب بعدها ركلة جزاء لصالح منتخب السنغال.

وتصدى ساديو ماني لركلة الجزاء لكنه فشل في تسجيلها بعد تسديدة قوية في الزاوية اليمنى للمرمى توقعها الحارس محمد أبو جبل بشكل صحيح وتمكن من التصدي لها.

وجاءت أولى الفرص الخطيرة لمنتخب مصر بعد مرور 13 دقيقة من ركلة حرة مباشرة في وسط ملعب السنغال من جهة اليسار، نفذها محمد صلاح بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء ارتقى لها محمود حمدي الونش برأسية ضعيفة نسبيا وضعت الكرة بشكل سهل في أحضان الحارس إدوارد ميندي.

وحاول منتخب السنغال مباغتة أبو جبل من تسديدة أرضية عن طريق إسماعيلا سار لاعب السنغال من حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس محمد أبو جبل بثبات.

وصعد المنتخب السنغالي للمباراة النهائية بعد الفوز على بوركينا فاسو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

على الجانب الآخر، تأهل المنتخب المصري للمباراة النهائية بعد الفوز على الكاميرون 3-1 بضربات الجزاء الترجيحية بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي دون أهداف.

مشوار المنتخب في كأس الأمم الأفريقية

كان المنتخب الوطنى بدأ مشواره بهزيمة مفاجئة، حيث تلقي الهزيمة من نيجريا بهدف نظيف بدور المجموعات ثم حقق الفوز أمام غينيا بيساو بهدف ثم السودان ليتأهل المنتخب ثاني مجموعته برفقة نيجيريا وفى مباراة دور الـ 16 فاز الفراعنة على منتخب كوت ديفوار بركلات الترجيح بنتيجة ٥-٤ وحقق المنتخب الفوز أمام المغرب فى ربع النهائى بنتيجة 2-1 وفاز اعلى الكاميرون بنتيجة 3-1 بركلات الجزاء الترجيح في نصف نهائي البطولة.

وتأهل السنغال كأول للمجموعة الثانية بخمس نقاط.عقب الفوز امام زيمبابوي بهدف والتعادل مع غينيا ومالاوي بدون أهداف، وفي دور الـ 16 فازت السنغال على الرأس الأخضر بهدفين دون رد، وفي دور الـ 8 حققت أسود التيرانجيا الفوز على غينيا الاستوائية بنتيجة 3-1، قبل أن تصعد للنهائى .