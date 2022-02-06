بحضور رئيس الكاميرون وأغاني أفريقية.. لقطات من الحفل الختامي لنهائي أمم أفريقيا

أقيم حفل ختام بطولة كأس الأمم الأفريقية قبل بداية مباراة منتخب مصر أمام السنغال فى تمام الساعة التاسعة مساء اليوم.

وحرص الرئيس الكاميروني على حضور حفل ختام بطولة كأس الأمم الأفريقية كان 2021 والتى احتضنها بلاده فى الفترة من 9 يناير الماضي وحتى اليوم السادس من فبراير.

ووصل الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة إلى "ملعب أوليمبي" الذي سيشهد مباراة النهائي الأفريقي بين مصر والسنغال في العاصمة ياوندي، ويلتقي رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم انفانتينو رئيس الفيفا.

من حفل الختام

مشوار المنتخب في كأس الأمم الأفريقية



كان المنتخب الوطنى بدأ مشواره بهزيمة مفاجئة، من نيجيريا بهدف نظيف بدور المجموعات ثم حقق الفوز أمام غينيا بيساو بهدف ثم السودان ليتأهل المنتخب ثان مجموعته رفقة نيجيريا

وفى مباراة دور الـ 16 فاز الفراعنة على منتخب كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيح 5-4 وحقق المنتخب الفوز أمام المغرب فى ربع النهائى بنتيجة 2-1 وفاز المنتخب أمام الكاميرون بنتيجة 3-1 بركلات الجزاء الترجيح في نصف نهائي البطولة.

وتأهل السنغال كأول للمجموعة الثانية بخمسة نقاط عقب الفوز على زيمبابوي بهدف والتعادل مع غينيا ومالاوي بدون أهداف، وفي دور الـ 16 فازت السنغال على الرأس الأخضر بهدفين دون رد، وفي دور الـ 8 حققت أسود التيرانجا الفوز على غينيا الأستوائية 3-1، .