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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تمهيدا لوقف إنتاجها.. شيفروليه تلغي طلبات حجز "ماليبو"

شيفروليه ماليبو
شيفروليه ماليبو

يعاني سوق السيارات السيدان، خاصة متوسطة الحجم من ركود في المبيعات منذ عدة سنوات، بعد أن أصبح معظم المشترين يفضلون اقتناء سيارات SUV الرياضية متعددة الاستخدامات بدلا من السيارات الصالون التقليدية، حالة الاحتضار أجبرت بعض الشركات على وقف إنتاج السيدان بالكامل، حتى الأساطين في صناعة السيدان مثل تويوتا كامري و هوندا أكورد تأثروا بحالة السوق والاتجاه العام الآخذ في الهبوط لأدنى مستوى له في المبيعات، حتى أن فورد موتورز أوقفت إنتاج "فيوجن" منذ 2020.

 

وفقا لموقع "موتور وان" المتخصص في السيارات، أحدث المنضمين لقطار وقف الإنتاج شيفروليه ماليبو التي قررت جنرال موتورز  الشركة الأم، وقف إنتاجها ولم تعد شيفروليه تقبل طلبات حجز وشراء سيارة السيدان متوسطة الحجم. قال المتحدث باسم شفروليه "كيفين كيلي" "فيما يتعلق بشيفروليه ماليبو أغلقنا باب الحجز، لأننا بالفعل تلقينا طلبات كافية تغطي كل عمليات الإنتاج لسنة 2022". 

 

جاء كلام المتحدث الرسمي مبهما بشأن مستقبل ماليبو، ويبقى السؤال ماذا بعد 2022 ، هل ستستمر في الإنتاج أم تلحق بفيوجن، خاصة وأن شائعات كثيرة متداولة بأن شيفروليه تنوي وقف إنتاجها بحلول 2023 لكن حتى الآن تبقى شيفروليه متحفظة جدا في إعلانها عن أي قرارات مستقبلية بشأن السيدان.

 

أوقفت شيفروليه طراز سبارك  هاتشباك في وقت سابق من هذا الأسبوع ، لتكون بذلك "ماليبو" السيارة الوحيدة العائلية الغير كهربائية في تشكيلة طرز أمريكا و كندا. تشمل الموديلات الأخرى في  شيفروليه كورفيت  و كامارو ، ولكن حتى كامارو تطالها الشائعات بأنه سيتوقف إنتاجها خلال الأشهر القليلة المقبلة.

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