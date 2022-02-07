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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بجميع الصيدليات.. منتج يساعد على استعادة نضارة البشرة والكولاجين

كريم للبشرة
كريم للبشرة

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، إن كريم بينكي كل مكوناته طبيعية، مشيرة إلى أنه يحتوي على عدة فيتامينات، منها فيتامين سي لاستعادة نضارة البشرة والكولاجين، وطريقة استخدامه تكون مرة في الصباح الباكر ومرة خلال ساعات الليل.

وأضافت دينا أبو السعود خلال حوارها ببرنامج "طبيب البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أن منتجات الشركة متوفرة في كل مكان وبجميع محافظات الجمهورية، وجميعها مرخصة من وزارة الصحة المصرية، ومتواجدة في الصيدليات وهناك توصيل لجميع المحافظات والأسعار في متناول الجميع.

في سياق آخر، أشارت إلى أن كريم بينكي مفيد للبشرة، ويعمل على تفتيح وترطيب البشرة، سواء الوجه أو الجسم، وغني بالفيتامينات والتوت البري والشاي الأخضر.

وتابعت أن صابونة "بينكي" تشمل 5 أنواع، وكل نوع يختص ببشرة معينة، ولها خصائصها المختلفة.

دينا أبو السعود كريم بينكي استعادة نضارة البشرة والكولاجين وزارة الصحة المصرية

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