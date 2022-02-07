شهادة PCR.. السعودية تعلن ضوابط جديدة لأداء العمرة والزيارة

أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم الاثنين، عن تحديث لإجراءات الدخول إلى السعودية لأداء العمرة أو الزيارة، وذلك حفاظا على صحة وسلامة ضيوف الرحمن.

وقالت وزارة الحج والعمرة إنه بناء على ما ورد من الجهات المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها السعودية في مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» ومتحوراته، فيجب على المعتمرين القادمين إلى السعودية -بغض النظر عن حالة تحصينهم- إحضار شهادة سلبية لفحص PCR معتمد أو فحص للمستضدات السريعة لفايروس كورونا (COVID-19 Antigen Test) لعينة أخذت قبل 48 ساعة من موعد المغادرة إلى السعودية.



وأوضحت الوزارة بأنه سيبدأ العمل بالإجراءات الجديدة بدءا من الساعة الواحدة صباح يوم الأربعاء الموافق 9 فبراير 2022.