السعودية.. تسجيل 3747 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة اليوم (الاثنين) تسجيل 3747 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 4083 حالة، ووفاة 3 حالات.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 712,644 حالة، من بينها 32,907 حالات نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 1090 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 670,780 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8957 حالة وفاة.

وتصدرت الرياض المدن السعودية في الإصابات الجديدة، وجاء توزيع الحالات كالتالي: الرياض 1242، جدة 245، الدمام 205، الهفوف 133، المدينة المنورة 94، أبها 93، مكة المكرمة 85، جازان 61، بريدة 52، الخبر 52، الطائف 51، تبوك 48، القطيف 48، حفر الباطن 46، حائل 37، الجبيل 37، الظهران 35، الرس 32، عرعر 31، رابغ 31، عنيزة 30، أبوعريش 29، خميس مشيط 28، نجران 28، المبرز 28، سراة عبيدة 26، ينبع 21، بيش 21، الخرج 20.

ونصحت «الصحة» الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس كورونا.