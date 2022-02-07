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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

طقس السعودية اليوم.. غيوم بعسير وأمطار خفيفة على سواحل جازان

علم السعودية
علم السعودية

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، اليوم الاثنين، تقريرا عن حالة الطقس المتوقعة بمناطق ومحافظات المملكة.

حالة الطقس بالسعودية اليوم الاثنين

وحسب صحيفة "سبق" السعودية، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم، استمرار تأثير نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من شرق وجنوب وجنوب غرب وغرب المملكة، في حين تكون السماء صحوة إلى غائمة جزئيًا على: جازان، عسير، الباحة.

كما توقع فرصة لسقوط أمطارٍ خفيفة على سواحل جازان، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة؛ تصل إلى 50 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين؛ قد يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20 - 50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين؛ يصل الى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

وكان المركز الوطني للأرصاد بالسعودية أصدر اليوم الاثنين، تحذيرا من تقلبات جوية تؤثر على معظم مناطق المملكة اعتبارًا من الأربعاء المقبل وحتى نهاية هذا الأسبوع.

وقال المركز، عبر حسابه على "تويتر"، إن الحالة تشمل"رياح نشطة وأتربة مثارة، وهطول أمطار، وارتفاع أمواج، وتفاوت درجات الحرارة ما بين الدفء ومن ثم الانخفاض".

تحذيرات من الارصاد السعودية بسبب طقس نهاية الأسبوع

طقس السعودية اليوم.. استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم المناطق

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