عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذيرات من الارصاد السعودية بسبب طقس نهاية الأسبوع

طقس السعودية
طقس السعودية

أصدر المركز الوطني للأرصاد السعودي، اليوم الإثنين، تحذيرا من تقلبات جوية تؤثر على معظم مناطق المملكة اعتبارًا من الأربعاء القادم وحتى نهاية هذا الأسبوع.

وقال المركز، عبر حسابه على "تويتر"، إن لحالة تشمل"رياح نشطة وأتربة مثارة، وهطول أمطار، وارتفاع أمواج، وتفاوت درجات الحرارة ما بين الدفء ومن ثم الانخفاض".

txt

الداخلية السعودية تعلن عن شرط مهم لمغادرة المملكة

txt

وزيرا خارجية السعودية والعراق يبحثان هاتفيا سبل تعزيز العلاقات الثنائية

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد السعودي توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم الإثنين، استمرار انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة ولا يزال النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران.

كما توقعت الأرصاد أن يمتد تأثير الحالة الجوية، إلى الأجزاء الشرقية من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.

الارصاد السعودية حالة الطقس مكة تقلبات جوية هطول امطار المدينة المنورة

موضوعات متعلقة

الداخلية السعودية تعلن عن شرط مهم لمغادرة المملكة

التحالف العربي يعلن تدمير منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية في الجوف اليمنية

أحمد معيتيق يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة وزراء ليبيا

التحالف العربي يعلن بدء عملية عسكرية في صنعاء

نشرة أخبار العالم| تحديد موعد جنازة الطفل ريان.. الاتحاد الإفريقي يعلق قرار منح إسرائيل صفة مراقب

فتح: قرار الاتحاد الإفريقي بشأن إسرائيل انتصارا للحق الفلسطيني

حماس ترحب بقرار الاتحاد الأفريقي تجميد منح إسرائيل صفة مراقب

رسميا.. الاتحاد الإفريقي يرفض منح إسرائيل صفة مراقب.. والجامعة العربية ترحب بقرار التجميد

ترشيحاتنا

توصية جديدة من المراكز الأمريكية بشأن لقاح كورونا

لا نعرف عنهم شيء.. عالم من الكائنات البحرية الغامضة تطارد الأسماك

كوابيس الفجر متى تتحقق؟.. هذا العمل يحميك منها إذا استيقظت على الأذان

أبو الدهب: لاعبو المنتخب خاضوا البطولة بروح قتالية

اختصاصات صندوق تحيا مصر وفقا للقانون

في ذكرى وفاة نور الدمرداش..سر قبول كريمة مختار الزواج منه وسبب انفصاله عنها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر مباراة مصر والسنغال في نهائي أمم إفريقيا.. لحظة بلحظة

شاهد مباراة مصر والسنغال مجانا.. تردد القنوات الناقلة

القناة الجزائرية تعلن نقل نهائي مصر والسنغال بكأس أمم أفريقيا

تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والسنغال مجانا

رئيس الوزراء يصدر قرارا بإسقاط الجنسية المصرية عن مواطن

مصر ضد السنغال..«كاف» يمنع كيروش من التواجد مع المنتخب في غرف الملابس

بيتجنن لما بيشوف دم..دافع نفسي مثير وراء مقتل أسرة كاملة في مذبحة الزمالك

الخوف والبرد أم النزيف.. ما السبب الطبي لوفاة الطفل ريان ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواجهة مثيرة تجمع الصديقين بلقاء مصر والسنغال..ماذا يحمل صلاح وماني في جعبتيهما؟

بث مباشر مباراة مصر والسنغال في نهائي أمم إفريقيا.. لحظة بلحظة

الطفل ريان يعيد للمصريين ذكرى زلزال 1992..أكثم سليمان شاب مصري تحت الأنقاض لأربع أيام

قوات الدفاع الشعبى و العسكرى تنظم فاعليات مميزة خلال شهر يناير

فيديو

كسبتم دعم القيادة السياسية.. رسالة عاجلة من وزير الرياضة للاعبي المنتخب.. فيديو

طلاق نهائي.. قصة انفصال سعد الصغير عن زوجته الثانية برلنتي

بعد رحيل ريان.. توسلاته أدمت القلوب.. ما مصير الطفل فواز القطيفان؟ "فيديو"

أمم أفريقيا 2022.. وزير الرياضة يصل ملعب أوليمبي لحضور مباراة مصر والسنغال

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ