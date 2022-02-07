تحذيرات من الارصاد السعودية بسبب طقس نهاية الأسبوع

أصدر المركز الوطني للأرصاد السعودي، اليوم الإثنين، تحذيرا من تقلبات جوية تؤثر على معظم مناطق المملكة اعتبارًا من الأربعاء القادم وحتى نهاية هذا الأسبوع.

وقال المركز، عبر حسابه على "تويتر"، إن لحالة تشمل"رياح نشطة وأتربة مثارة، وهطول أمطار، وارتفاع أمواج، وتفاوت درجات الحرارة ما بين الدفء ومن ثم الانخفاض".

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد السعودي توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم الإثنين، استمرار انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة ولا يزال النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران.

كما توقعت الأرصاد أن يمتد تأثير الحالة الجوية، إلى الأجزاء الشرقية من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.