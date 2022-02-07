عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الداخلية السعودية تعلن عن شرط مهم لمغادرة المملكة

الداخلية السعودية
الداخلية السعودية

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية السعودية، العقيد طلال الشلهوب، عن وجود شرط لمغادرة المواطنين إلى خارج المملكة، وهو تلقي الجرعة التنشيطية الثالثة من لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" لمن أمضى 3 أشهر من تلقي الجرعة الثانية.

txt

المغرب يدعم ملف السعودية لاحتضان معرض إكسبو الدولي 2030

txt

وزيرا خارجية السعودية والعراق يبحثان هاتفيا سبل تعزيز العلاقات الثنائية

وقال متحدث الداخلية السعودية، في كلمته خلال مؤتمر وزارة الصحة للكشف عن مستجدات كورونا، إنه يستثنى من ذلك الفئات العمرية ممن هم أقل من 16 عامًا أو الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق توكلنا.

وأكد إلزام جميع القادمين إلى المملكة بتقديم نتيجة سلبية لفحص بي سي آر، أو لفحص معتمد للمستضدات السريعة لفيروس كورونا، خلال 48 ساعة من موعد المغادرة إلى المملكة أو الدخول إليها.

وأشار إلى أنه يستثنى من ذلك، ممن هم أقل من 8 أعوم، مع مراعاة أنظمة دول القدوم المتعلقة بإجراءات تحليل الإصابة بالفيروس للأطفال.

فيروس كورونا المستجد كوفيد19 لقاح فيروس كورونا المستجد وزارة الداخلية السعودية فحص بي سي آر

موضوعات متعلقة

التحالف العربي يعلن تدمير منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية في الجوف اليمنية

أحمد معيتيق يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة وزراء ليبيا

التحالف العربي يعلن بدء عملية عسكرية في صنعاء

نشرة أخبار العالم| تحديد موعد جنازة الطفل ريان.. الاتحاد الإفريقي يعلق قرار منح إسرائيل صفة مراقب

فتح: قرار الاتحاد الإفريقي بشأن إسرائيل انتصارا للحق الفلسطيني

حماس ترحب بقرار الاتحاد الأفريقي تجميد منح إسرائيل صفة مراقب

رسميا.. الاتحاد الإفريقي يرفض منح إسرائيل صفة مراقب.. والجامعة العربية ترحب بقرار التجميد

تعيين ممثل دائم لشرطة إسرائيل في دبي

ترشيحاتنا

صلاة العشاء قبل الفجر.. 50 حقيقة لمن يؤخرها حتى هذا الوقت

فرنسي الجنسية.. فيفا يعلن حكم مباراة الأهلي وبالميراس في نصف نهائي كأس العالم للأندية

اتحاد الكرة: لا صوت يعلو فوق الصعود لكأس العالم .. كل طلبات كيروش مجابة

لأمير تشارلز يجلس على العرش.. في هذا الوقت

في ذكرى وفاة الاعلامية سهير الإتربي.. تعرف على أهم محطاتها في التليفزيون المصري

لمدة 3 ساعات.. قطع المياه عن بعض مناطق دمياط.. اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر مباراة مصر والسنغال في نهائي أمم إفريقيا.. لحظة بلحظة

شاهد مباراة مصر والسنغال مجانا.. تردد القنوات الناقلة

القناة الجزائرية تعلن نقل نهائي مصر والسنغال بكأس أمم أفريقيا

تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والسنغال مجانا

مصر ضد السنغال..«كاف» يمنع كيروش من التواجد مع المنتخب في غرف الملابس

رئيس الوزراء يصدر قرارا بإسقاط الجنسية المصرية عن مواطن

بيتجنن لما بيشوف دم..دافع نفسي مثير وراء مقتل أسرة كاملة في مذبحة الزمالك

الخوف والبرد أم النزيف.. ما السبب الطبي لوفاة الطفل ريان ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواجهة مثيرة تجمع الصديقين بلقاء مصر والسنغال..ماذا يحمل صلاح وماني في جعبتيهما؟

بث مباشر مباراة مصر والسنغال في نهائي أمم إفريقيا.. لحظة بلحظة

الطفل ريان يعيد للمصريين ذكرى زلزال 1992..أكثم سليمان شاب مصري تحت الأنقاض لأربع أيام

قوات الدفاع الشعبى و العسكرى تنظم فاعليات مميزة خلال شهر يناير

فيديو

كسبتم دعم القيادة السياسية.. رسالة عاجلة من وزير الرياضة للاعبي المنتخب.. فيديو

طلاق نهائي.. قصة انفصال سعد الصغير عن زوجته الثانية برلنتي

بعد رحيل ريان.. توسلاته أدمت القلوب.. ما مصير الطفل فواز القطيفان؟ "فيديو"

أمم أفريقيا 2022.. وزير الرياضة يصل ملعب أوليمبي لحضور مباراة مصر والسنغال

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ