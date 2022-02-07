الداخلية السعودية تعلن عن شرط مهم لمغادرة المملكة

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية السعودية، العقيد طلال الشلهوب، عن وجود شرط لمغادرة المواطنين إلى خارج المملكة، وهو تلقي الجرعة التنشيطية الثالثة من لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" لمن أمضى 3 أشهر من تلقي الجرعة الثانية.

وقال متحدث الداخلية السعودية، في كلمته خلال مؤتمر وزارة الصحة للكشف عن مستجدات كورونا، إنه يستثنى من ذلك الفئات العمرية ممن هم أقل من 16 عامًا أو الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق توكلنا.

وأكد إلزام جميع القادمين إلى المملكة بتقديم نتيجة سلبية لفحص بي سي آر، أو لفحص معتمد للمستضدات السريعة لفيروس كورونا، خلال 48 ساعة من موعد المغادرة إلى المملكة أو الدخول إليها.

وأشار إلى أنه يستثنى من ذلك، ممن هم أقل من 8 أعوم، مع مراعاة أنظمة دول القدوم المتعلقة بإجراءات تحليل الإصابة بالفيروس للأطفال.