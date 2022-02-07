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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

جمارك سفاجا تحبط محاولة تهريب 150 ألف ريال سعودي وطلقات رش

مصلحة الجمارك
مصلحة الجمارك

 أحبطت جمارك سفاجا برئاسة محمد شاذلي، محاولة تهريب كميات من أوراق النقد الأجنبي وطلقات بندقية رش كانت داخل سيارتين لأحد المسافرين القادمين من الأراضي السعودية عبر ميناء ضبا.

ذكر تقرير صادر عن مصلحة الجمارك اليوم أن رجال المنفذ الجمركي اكتشفوا المضبوطات داخل جسم شاحنتين وكانت عبارة عن 150 ألف ريال سعودي و 3400 طلقة بندقية رش.

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تم تشكيل لجنة جمركية من " طلعت إسماعيل،علي حامد،عصام عبدالسلام ، أحمد علي حسين بالفحص بالأشعة ومحمد فيصل ، أحمد كمال ، أحمد محمود، وأسامة هويدي، مصطفى هاشم ، شحاته عبدالحميد ،مروان البارودي، عبدالله حسن ،عبد المنصف عبدالعال، محمد  إسماعيل".

وتم تحرير محضر بالواقعة بعد اخطار الدكتور قدري هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والمنطقة الجنوبية لإتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والمهندس وليد عبدالله رئيس قطاع الإلتزام التجارى والدكتور سعد سالم رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا الإلتزام التجارى بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى. 

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