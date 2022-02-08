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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لحظة سقوط رجل على قضبان المترو.. شاهد ما حدث له

مترو
مترو

لقد فاق ارتباطنا جميعًا بهواتفنا الحد المعقول في كل وقت وفي أي مكان، مما قد يتسبب في مقتل الإنسان في لحظات لم تكن أبدا في الحسبان.

وانتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لـ رجل هندي منشغل بالنظر إلى هاتفه المحمول أثناء انتظاره لمترو الأنفاق في دلهي عندما وقعت كارثة له بشكل مفاجئ.

سقط الرجل الهندي فجأة من فوق رصيف المحطة على قضبان مترو شهدارا في الجزء الشمالي من العاصمة دلهي، حيث كان يسير مندمجا مع هاتفه وانتهى به الأمر بكسر ساقه، فلحسن حظه تم إنقاذه قبل وصول المترو.

وفي الفيديو يظهر الرجل وهو يكافح من أجل النهوض بينما انطلق بعض أفراد الأمن الصناعي المركزي (CISF) لمساعدته.

ونزل رجال الأمن إلى القضبان ورفعوه مرة أخرى على الرصيف قبل وصول المترو، ولحسن الحظ لم يتعرض الرجل لإصابة خطيرة.

مترو الأنفاق المترو الهند هاتف كارثة لحظة سقوط أخبار الهند اخبار المنوعات أخبار الترفيه

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