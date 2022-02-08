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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 8-2-2022

31 جنيها للبيضاء..
31 جنيها للبيضاء.. أسعار الدواجن و البيض اليوم الثلاثاء 8-2-

يستعرض موقع "صدى البلد" أسعار بورصة الدواجن الرئيسية، اليوم الثلاثاء الموافق 8 فبراير 2022، داخل المزارع.

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء
 

وتأتي أسعار الدواجن والبيض على النحو التالي:

تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 30 و31 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي بين 35 و36 جنيها للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 21 و22 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو بين 39 و40 جنيها للكيلو.

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أسعار البيض اليوم الثلاثاء 8-2-2022


وسجّل البيض الأبيض سعرًا يتراوح بين 46 و 47.50 جنيهًا للكرتونة، والبيض الأحمر بين 50 و50.50 جنيها للكرتونة، والبيض البلدي بين 55 و56 جنيهًا للكرتونة.

أسعار الكتاكيت اليوم

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 9.25 و 9.50 جنيه، والكتكوت "ساسو" بين 5 و 5.25 جنيهات، والكتكوت البلدي بين 3 و3.25 جنيه.

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