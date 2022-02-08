حلويات شرقية .. طريقة عمل البسبوسة السورية

البسبوسة من أشهى الحلويات الشرقية التي يقبل عليها الكثيرون، وتبحث السيدات دائما على طريقة عمل البسبوسة في المنزل لإعدادها للأسرة بدلا من شرائها من المحلات.

البسبوسة السورية

وتعتبر سوريا أفضل البلدان التي تقدم الحلويات الشرقية، لذلك نستعرض خلال السطور التالية طريقة عمل البسبوسة السورية.

مقادير البسبوسة السورية

65 جرام فستق

300 جرام سميد

50 جرام جوز هند مجفف غير محلى

65 جرام دقيق ذاتي التخمير

200 جرام سكر ناعم

200 جرام زبدة غير مملحة

200 جرام زبادي طبيعي عادي

1 ملعقة صغيرة فانيليا

25 جرام فستق كامل للتزيين

لتحضير شراب ماء الورد

175 جرام سكر ناعم

175 مل ماء

عصير الليمون

2 ملعقة صغيرة ماء الورد

طريقة عمل البسبوسة السورية

1- سخني الفرن إلى 190 درجة مئوية، ودهن صينية دائرية بالزبدة.

2- يُطحن الفستق في محضر طعام ثم يُسكب في وعاء للخلط مع السميد وجوز الهند المجفف والدقيق والسكر، ونذوب الزبدة ثم نضيفها إلى المكونات الجافة مع الزبادي وخلاصة الفانيليا.

3- قلبي بملعقة خشبية حتى تمتزج جيدًا ثم اسكبيها في قالب الكيك المعد. قم بتنعيم الجزء العلوي بملعقتك ثم باستخدام سكين حاد، و ضعي حبة الفستق في وسط كل ماسة ثم اخبزيها على الرف الأوسط لمدة 35-40 دقيقة.

4- أثناء خبز البسبوسة، اصنع الشراب عن طريق إذابة السكر في الماء في قدر صغير على نار متوسطة، واتركيه حتى يغلي لمدة 5 دقائق ثم ارفعيه عن النار وأضيفي عصير الليمون وماء الورد.

5- بمجرد خبز البسبوسة، أخرجها من الفرن واقطعها على طول الخطوط المحددة مسبقًا لإعادة تحديد الماس. ضعي الشراب فوقها بالملعقة وهي لا تزال ساخنة ثم اتركيها لتبرد في الصينية قبل التقديم.