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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أحلى من الجاهز.. طريقة عمل البسبوسة في المنزل

طريقة عمل البسبوسة
طريقة عمل البسبوسة

البسبوسة من الحلويات الشرقية التي يعشقها الكثير من الأشخاص مما يدفع البعض إلي الحرص على شرائها من المحلات و الأسواق.

 

لذا قدمت الشيف منال العالم عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، طريقة عمل البسبوسة في المنزل.

 

مقادير البسبوسة


خليط البسبوسة:
2 كوب سميد خشن
ربع  كوب جوز هند ناعم
1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر
1 كوب ماء
1 كوب سكر
نصف كوب سمن بلدي
1 كوب حليب
1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة


الشيرة:
2 كوب سكر
1 كوب ماء
1 ملعقة صغيرة عصير ليمون


للتزيين: مكسرات مجروشة

 

طريقة تحضير البسبوسة 


-ثبتي الرف الشبكي الأوسط في الفرن، سخني الفرن ١٧٠، أحضري صينية … إدهنيها بطبقة وفيرة من السمن.
-في وعاء ضعي السميد، جوز الهند، البيكنج باودر، قلبي ليختلط. اتركيه جانبا.
-في قدر ضعي الماء و السكر وسخني على نار متوسطة إلى ان يذوب السكر ويصبح لونه ذهبي فاتح. اذا تكرمل استمري بالطهي.
-اضيفي السمن بالتدريج مع استمرار التقليب بهدوء، ستلاحظين السمن يبدأ بالاندماج مع الكراميل.
-أضيفي الحليب بالتدريج مع استمرار التقليب لتندمج كل المكونات مع بعضها وتحصلي على سائل ذهبي اللون .
-أضيفي خليط الكراميل فوق السميد وباستعمال ملعقة خشبية قلبي ليتشرب السميد بالخليط جيدا.
-ضعي الخليط في الصينية.
-انثري المكسرات على البسبوسة.
-اخبزي البسبوسة ٢٥ دقيقة، الى أن تصبح ذهبية اللون، بعد إخراجها من الفرن مباشرة وزعي فوقها الشيرة الساخنة.
-دعي البسبوسة تبرد لعدة ساعات. ثم قطعيها.

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