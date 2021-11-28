أحلى من الجاهز.. طريقة عمل البسبوسة في المنزل

البسبوسة من الحلويات الشرقية التي يعشقها الكثير من الأشخاص مما يدفع البعض إلي الحرص على شرائها من المحلات و الأسواق.
لذا قدمت الشيف منال العالم عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، طريقة عمل البسبوسة في المنزل.
مقادير البسبوسة
خليط البسبوسة:
2 كوب سميد خشن
ربع كوب جوز هند ناعم
1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر
1 كوب ماء
1 كوب سكر
نصف كوب سمن بلدي
1 كوب حليب
1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة
الشيرة:
2 كوب سكر
1 كوب ماء
1 ملعقة صغيرة عصير ليمون
للتزيين: مكسرات مجروشة
طريقة تحضير البسبوسة
-ثبتي الرف الشبكي الأوسط في الفرن، سخني الفرن ١٧٠، أحضري صينية … إدهنيها بطبقة وفيرة من السمن.
-في وعاء ضعي السميد، جوز الهند، البيكنج باودر، قلبي ليختلط. اتركيه جانبا.
-في قدر ضعي الماء و السكر وسخني على نار متوسطة إلى ان يذوب السكر ويصبح لونه ذهبي فاتح. اذا تكرمل استمري بالطهي.
-اضيفي السمن بالتدريج مع استمرار التقليب بهدوء، ستلاحظين السمن يبدأ بالاندماج مع الكراميل.
-أضيفي الحليب بالتدريج مع استمرار التقليب لتندمج كل المكونات مع بعضها وتحصلي على سائل ذهبي اللون .
-أضيفي خليط الكراميل فوق السميد وباستعمال ملعقة خشبية قلبي ليتشرب السميد بالخليط جيدا.
-ضعي الخليط في الصينية.
-انثري المكسرات على البسبوسة.
-اخبزي البسبوسة ٢٥ دقيقة، الى أن تصبح ذهبية اللون، بعد إخراجها من الفرن مباشرة وزعي فوقها الشيرة الساخنة.
-دعي البسبوسة تبرد لعدة ساعات. ثم قطعيها.