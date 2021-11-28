أحلى من الجاهز.. طريقة عمل البسبوسة في المنزل

البسبوسة من الحلويات الشرقية التي يعشقها الكثير من الأشخاص مما يدفع البعض إلي الحرص على شرائها من المحلات و الأسواق.

لذا قدمت الشيف منال العالم عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، طريقة عمل البسبوسة في المنزل.

مقادير البسبوسة



خليط البسبوسة:

2 كوب سميد خشن

ربع كوب جوز هند ناعم

1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

1 كوب ماء

1 كوب سكر

نصف كوب سمن بلدي

1 كوب حليب

1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة



الشيرة:

2 كوب سكر

1 كوب ماء

1 ملعقة صغيرة عصير ليمون



للتزيين: مكسرات مجروشة

طريقة تحضير البسبوسة



-ثبتي الرف الشبكي الأوسط في الفرن، سخني الفرن ١٧٠، أحضري صينية … إدهنيها بطبقة وفيرة من السمن.

-في وعاء ضعي السميد، جوز الهند، البيكنج باودر، قلبي ليختلط. اتركيه جانبا.

-في قدر ضعي الماء و السكر وسخني على نار متوسطة إلى ان يذوب السكر ويصبح لونه ذهبي فاتح. اذا تكرمل استمري بالطهي.

-اضيفي السمن بالتدريج مع استمرار التقليب بهدوء، ستلاحظين السمن يبدأ بالاندماج مع الكراميل.

-أضيفي الحليب بالتدريج مع استمرار التقليب لتندمج كل المكونات مع بعضها وتحصلي على سائل ذهبي اللون .

-أضيفي خليط الكراميل فوق السميد وباستعمال ملعقة خشبية قلبي ليتشرب السميد بالخليط جيدا.

-ضعي الخليط في الصينية.

-انثري المكسرات على البسبوسة.

-اخبزي البسبوسة ٢٥ دقيقة، الى أن تصبح ذهبية اللون، بعد إخراجها من الفرن مباشرة وزعي فوقها الشيرة الساخنة.

-دعي البسبوسة تبرد لعدة ساعات. ثم قطعيها.