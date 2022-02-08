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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط مصنع لتعبئة زيوت الطهي المستخدمة وبيعها للمواطنين بالهرم

زيت طعام مستخدم
زيت طعام مستخدم

تمكنت محافظة الجيزة، من خلال حي الهرم وقطاع هضبة الأهرام من ضبط مصنع يُدار بدون ترخيص مخالف للاشتراطات البيئية والصحية يقوم بجمع الزيوت المستخدمة بالمنازل والمطاعم وإعادة تعبئتها مرة أخري وبيعها للمستهلك بعد تكريرها واضافه بعض المواد عليها او استخدامها لصناعه بعض المنتجات الغذائية الأخرى. 

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف الحملات التموينية وبالتعاون مع الأجهزة المختصة لتمشيط الأسواق وضبط المحال والمنشآت التجارية المخالفة حفاظاً على سلامة المواطنين وضمان ما يتم عرضه من مواد وسلع غذائية للمواطنين.

وتم تحرير المحضر للمنشأة التي تقع بالقطعة ٢٣٧ ح بحدائق الأهرام، كما تم غلق وتشميع المنشأة.

وذلك بمتابعة من تيسير عبد الفتاح رئيس حي الهرم وتوفيق جمال رئيس قطاع هضبة الأهرام وشرطة المرافق وإدارة التموين ولجنة صحة وسلامة الغذاء بإدارة الطب البيطري  وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

حي الهرم محافظة الجيزة قطاع هضبة الأهرام مصنع ي دار بدون ترخيص محافظ الجيزة مع الزيوت المستخدمة المنتجات الغذائية

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