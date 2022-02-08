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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

أسامة الأزهري يشارك في أعمال المؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم في موريتانيا.. صور

أسامة الأزهري في
أسامة الأزهري في مؤتمر الأعمال الإفريقي

شارك فضيلة الدكتور أسامة الأزهري أحد علماء الأزهر الشريف في المؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم والذي جاء تحت عنوان  " بذل السلام للعالم"  المنعقد بدولة موريتانيا  بحضور الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس دولة موريتانيا ، ورئيس الوزراء الموريتاني، والشيخ عبد الله بن بيه رئيس منتدى السلم بأبو ظبي، وعدد من الوزراء والسفراء، ووفود العلماء من دول متعددة.

وعلى مدار ثلاثة أيام يناقش المؤتمر آليات تفكيك الفكر المتطرف في القارة الإفريقية، وعوامل البيئة الحاضنة للفكر المتطرف وإشكالية الهجرة غير الشرعية، وسبل تعزيز السلم والتسامح في دول القارة الإفريقية ومعالجة الفقر والجهل والبطالة بمشاركة وزراء ومفكرون عرب وأفارقة وعدد من الفاعلين في الشأن الشبابي بالقارة الإفريقية.


ومن المقرر أن يخرج المؤتمر بتوصيات تدعم السلم والمصالحات ومواجهة التنظيمات المتطرفة  وتأسيس عمل جاد ومستدام من أجل تعزيز السلم في قارتنا الإفريقية.


ويشارك في المؤتمر جمع غفير من الوزراء والسفراء والعلماء والكتاب والمفكرين وكبار الدعاة من مختلف مناطق القارة الإفريقية.

الدكتور أسامة الأزهري ورئيس الوزراء الموريتاني الفكر المتطرف

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