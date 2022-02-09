قصف جوي إسرائيلي يستهدف دمشق.. والدفاعات السورية تتصدى

أفادت وسائل إعلام رسمية في سوريا، بأن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء دمشق، وذلك بعد سماع دوي انفجارات قوية بالمنطقة.

فيما أشارت تقارير محلية إلى أن قصفا جويا إسرائيليا استهدف محيط العاصمة السورية دمشق، وسط انفجارات عنيفة تهز المنطقة.

وحسب وكالة "ستيب الإخبارية" فإن لقصف الإسرائيلي على محيط دمشق استهدف كل من مواقع للواء 104 حرس جمهوري، واللواء 13 مخابرات جوية، ومطار الديماس الشراعي.

بالفيديو تصدي دفاعاتنا الجوية لأهداف معادية في سماء #دمشق pic.twitter.com/SmqyvEMuxt — Alikhbaria SAR الاخبارية السورية (@alikhbariasar) February 8, 2022

وفي نهاية يناير، أعلنت سوريا أن إسرائيل استهدفت بالصواريخ بعض النقاط الواقعة على محيط العاصمة السورية دمشق.

وذكرت أن العدو الإسرائيلي "عمد إلى قصف مراكز في محيط العاصمة السورية دمشق، مستخدما الأجواء اللبنانية منطلقا لصواريخ طائراته".

وأشارت سوريا إلى أن "وسائط الدفاع الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها"، موضحة أن الأضرار الناتجة عن القصف تمثّلت بوقوع الخسائر المادية فقط.