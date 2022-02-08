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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا.. خاطفو الطفل فواز قطيفان يطلبون تسليم مبلغ الفدية في جنوب لبنان

صدى البلد

قال أحد أقارب الطفل فواز قطيفان السوري، إنهم تمكنوا من تأمين المبلغ المطلوب الذي طلبته العصابة لإعادة الطفل إلى ذويه، على أن يتم التسليم “قريبا وربما في أي وقت”.
وأكد الناشط السوري، عبد الباسط أبوصافي، لموقع “الحرة”، أن الأسرة تمكنت من تجميع مبلغ 400 مليون ليرة سورية، بعد أن تم التفاوض مع المختطفين على تخفيض المبلغ من 700 مليون.
وأكد أبوصافي أن محمد قطيفان، والد الطفل، اضطر لبيع أرضه وبيته بما يقارب مبلغ 250 مليون ليرة، وحصل على تبرعات من “أهل الخير” لتأمين باقي المبلغ.
وأشار إلى حملات “نهب ونصب” لجمع أموال باسم الطفل تحت دعوى تقديمها للاجئين، محذرا من الاستجابة لأي حملات من هذا النوع بعد أن تم تأمين المبلغ بالفعل.
ويشير الناشط، نقلا عن أم “فواز”، إلى أنه سيتم ترتيب عملية تسليم الفدية واسترجاع الطفل “في وقت قريب وربما في أي وقت”، وقد طلبت العصابة تسليم الأموال في الجنوب اللبناني وتسليم الطفل في درعا.
ولاقت القضية اهتماما إعلاميا كبيرا الأيام الماضية، وانتشر وسم (هاشتاج) “أنقذوا الطفل فواز قطيفان”، على مواقع التواصل الاجتماعي في دول عربية عدة، وذلك من أجل العمل على إطلاق سراحه، بعدما انتشر مقطع فيديو له، يوثق تعرضه للعنف والتعذيب على يد خاطفيه.
وقال أبوصافي لموقع”الحرة”، إن العصابة على صلة بالحكومة، مشيرا إلى أن الشرطة لا تستطيع فعل شيء في القضية.
وأشار إلى انتشار عصابات خطف الأطفال والنساء في الجنوب السوري للحصول على أموال رغم أن العديد من الأسر لا تملك المال، مثل أسرة فواز، التي تعيش “بمنزل بسيط”.

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فواز قطيفان عبد الباسط أبوصافي سوريا أنقذوا الطفل فواز قطيفان

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