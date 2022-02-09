عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسباب غير متوقعة لإصابتك بسرطان اللسان

سرطان اللسان
سرطان اللسان

يشكل سرطان اللسان حوالي 36.5 في المائة من جميع الأورام الخبيثة في تجويف الفم، فإنه يعتبر نوعًا مختلفًا من السرطان من حيث التشخيص والعلاج. 

يسمى سرطان اللسان في الأجزاء الأمامية من اللسان بسرطان اللسان الفموي بينما في الجزء الخلفي يسمى سرطان الفم والبلعوم.

يتكون سرطان اللسان من العديد من المراحل والدرجات التي تمثل مدى انتشار السرطان وفي أي مناطق من الجسم و ينتج سرطان اللسان بشكل أساسي عن عوامل بيئية مثل عادات التدخين المزمنة وقد تشمل بعض الأسباب الأخرى لتطور سرطان اللسان.

بـ 6 نصائح.. الصحة تعلن طرق الحماية من السرطان

أبرزها عين الجمل والخس والبنجر .. أكلات تقوي مناعة الإنسان ضد السرطان

 

أسباب حدوث سرطان اللسان 

 

 يمكن أن يحدث سرطان اللسان في الفم ويميل هذا النوع من سرطان اللسان إلى التشخيص عندما يكون السرطان صغيرًا ويمكن إزالته بسهولة من خلال الجراحة.

ويمكن أن يحدث في الحلق ، في قاعدة اللسان ، حيث قد يتطور سرطان اللسان مع بعض العلامات والأعراض  تحت البلعوم. 

عادة ما يتم تشخيص سرطان قاعدة اللسان في مرحلة متقدمة ، عندما يكون الورم أكبر وينتشر السرطان في الغدد الليمفاوية في الرقبة.

وعلى نحو متزايد ، ترتبط السرطانات الموجودة في قاعدة اللسان بفيروس الورم الحليمي البشري (HPV) ، والذي له تأثير عميق على تشخيص السرطان وعلاجه.

سرطان

 

 أعراض سرطان اللسان

 قد تشمل بعض الأعراض الشائعة لسرطان اللسان  

فقدان الوزن 

 عسر الكلام 

 استمرار القرحة في اللسان. 

خدر في الفم 

نزيف اللسان بدون سبب.

 إلتهاب الحلق.

 مضاعفات سرطان اللسان 

يمكن أن يتسبب سرطان اللسان ، إذا ترك دون علاج لفترة أطول ، في حدوث مضاعفات مثل: 

 مشاكل الكلام ، إذا انتشر السرطان إلى قاعدة الفم. 

عدوى في الفم.

 تسوس الأسنان. 

تصلب في الفكين. 

حرقان في الفم. 

 قد تتضمن بعض طرق تشخيص سرطان اللسان ما يلي: 

التصوير المقطعي والذي يشير إلى ورم متزايد في خلايا اللسان. 

الأشعة السينية: للحصول على صورة تفصيلية للفم والحلق.

 الخزعة: للكشف عن الأنسجة السرطانية. 

علاجات سرطان اللسان

 

عادةً ما يتضمن علاج سرطان اللسان إجراء جراحة لاستئصال السرطان. قد يوصى أيضًا بالعلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي والعلاج الدوائي الموجه.

يمكن أن يؤثر علاج سرطانات اللسان المتقدمة على قدرتك على التحدث وتناول الطعام. يمكن أن يساعدك العمل مع فريق إعادة تأهيل ماهر في التعامل مع التغييرات التي تنتج عن علاج سرطان اللسان.

سرطان اللسان أسباب حدوث سرطان اللسان أعراض سرطان اللسان مضاعفات سرطان اللسان علاجات سرطان اللسان

ترشيحاتنا

كيروش يقرر استبعاد عنصرين من جهازه الفني الفترة المقبلة

شيكابالا يدرس الاعتزال نهاية الموسم الجاري

أبهر العالم.. علماء الآثار يتوصلون لهوية تمثال فرعوني غامض مقطوع الرأس

حدث ليلاً| مفاجأة.. عودة شيرين لـ حسام حبيب.. حادث تصادم مروع على جسر السويس.. انفجار ضخم يهز أبوظبي.. مقتل جندي وإصابة 5 في هجوم إسرائيلي على دمشق

هل سيصبح العالم في قبضة WEB 3.. كل ما تريد معرفته عن الإنترنت الأكثر جدلاً

أخبار الفن|عودة شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب وذكرى رحيل برنس السينما عادل أدهم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلافات بسيطة..زوجة أبو جبل الجزائرية تكشف حقيقة انفصالهم

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية اليوم 8 / 2 / 2022

حادث تصادم مروع وتهشم عدد من السيارات بجوار سور نادي الشمس | فيديو وصور

انفجار كبير يهز العاصمة الإماراتية أبوظبي |فيديو

تردد قناة أبو ظبي اكسترا المجانية لمتابعة مباراة الأهلي و بالميراس

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس.. رابط

مشاهد مروعة| رجل يقطع رأس زوجته ويتجول بها في الشارع.. فيديو

محمد عبد المنعم يكشف نَصّ حديثه مع كوليبالي عقب نهائي إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سحر رامي لـ صدى البلد: أغلقت بطاقتي الضريبية نهائيا.. والعمر خلص ولست بحاجة لإثباث نفسي كممثلة

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية اليوم 8 / 2 / 2022

ليلي طاهر تغادر المستشفى بعد نجاح عملية جراحية في القدم

فوائد شرب الشاي بكثرة .. ومعدل تناوله يوميا

فيديو

تكرار مأساة ريان| فاجعة جديدة تهز المغرب.. طفل يفقد حياته

فيديو .. ماذا قال جار المتهمين في قضية شقة الزمالك

فيديو جراف.. ماذا قال محمد أبوجبل عن المنتخب وكيروش وحارس السنغال

بطلقتين.. محاولة كشف لغز مقتل عجوز وزوجته بالبدرشين

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ