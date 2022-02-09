أسباب غير متوقعة لإصابتك بسرطان اللسان

يشكل سرطان اللسان حوالي 36.5 في المائة من جميع الأورام الخبيثة في تجويف الفم، فإنه يعتبر نوعًا مختلفًا من السرطان من حيث التشخيص والعلاج.

يسمى سرطان اللسان في الأجزاء الأمامية من اللسان بسرطان اللسان الفموي بينما في الجزء الخلفي يسمى سرطان الفم والبلعوم.

يتكون سرطان اللسان من العديد من المراحل والدرجات التي تمثل مدى انتشار السرطان وفي أي مناطق من الجسم و ينتج سرطان اللسان بشكل أساسي عن عوامل بيئية مثل عادات التدخين المزمنة وقد تشمل بعض الأسباب الأخرى لتطور سرطان اللسان.

أسباب حدوث سرطان اللسان

يمكن أن يحدث سرطان اللسان في الفم ويميل هذا النوع من سرطان اللسان إلى التشخيص عندما يكون السرطان صغيرًا ويمكن إزالته بسهولة من خلال الجراحة.

ويمكن أن يحدث في الحلق ، في قاعدة اللسان ، حيث قد يتطور سرطان اللسان مع بعض العلامات والأعراض تحت البلعوم.

عادة ما يتم تشخيص سرطان قاعدة اللسان في مرحلة متقدمة ، عندما يكون الورم أكبر وينتشر السرطان في الغدد الليمفاوية في الرقبة.

وعلى نحو متزايد ، ترتبط السرطانات الموجودة في قاعدة اللسان بفيروس الورم الحليمي البشري (HPV) ، والذي له تأثير عميق على تشخيص السرطان وعلاجه.

سرطان

أعراض سرطان اللسان

قد تشمل بعض الأعراض الشائعة لسرطان اللسان

فقدان الوزن

عسر الكلام

استمرار القرحة في اللسان.

خدر في الفم

نزيف اللسان بدون سبب.

إلتهاب الحلق.

مضاعفات سرطان اللسان

يمكن أن يتسبب سرطان اللسان ، إذا ترك دون علاج لفترة أطول ، في حدوث مضاعفات مثل:

مشاكل الكلام ، إذا انتشر السرطان إلى قاعدة الفم.

عدوى في الفم.

تسوس الأسنان.

تصلب في الفكين.

حرقان في الفم.

قد تتضمن بعض طرق تشخيص سرطان اللسان ما يلي:

التصوير المقطعي والذي يشير إلى ورم متزايد في خلايا اللسان.

الأشعة السينية: للحصول على صورة تفصيلية للفم والحلق.

الخزعة: للكشف عن الأنسجة السرطانية.

علاجات سرطان اللسان

عادةً ما يتضمن علاج سرطان اللسان إجراء جراحة لاستئصال السرطان. قد يوصى أيضًا بالعلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي والعلاج الدوائي الموجه.

يمكن أن يؤثر علاج سرطانات اللسان المتقدمة على قدرتك على التحدث وتناول الطعام. يمكن أن يساعدك العمل مع فريق إعادة تأهيل ماهر في التعامل مع التغييرات التي تنتج عن علاج سرطان اللسان.