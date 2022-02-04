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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في اليوم العالمي للسرطان.. أسباب وأعراض أورام اللسان

سرطان اللسان
سرطان اللسان

يوافق 4 فبراير من كل عام الاحتفال باليوم العالمي لـ السرطان، لزيادة الوعي بهذه الحالة المزمنة وتشجيع الكشف المبكر والوقاية والعلاج.

سرطان اللسان هو أحد أنواع سرطان الرأس والعنق الذي يبدأ في خلايا اللسان، وفقا لدراسة، يشكل سرطان اللسان حوالي 36.5 في المائة من جميع الأورام الخبيثة في تجويف الفم. 

ينتشر السرطان بشكل كبير بين الذكور مقارنة بالإناث بنسبة 1.7: 1 ومتوسط العمر للإصابة بالسرطان حوالي 30.5 سنة،  ومن خلال السطور التالية سوف نناقش تفاصيل سرطان اللسان. 


أنواع سرطان اللسان


يعتبر اللسان وأرضية الفم والشفاه أحد المواقع الفرعية الشائعة داخل تجويف الفم،  نظرًا لأن الثلثين الأماميين من اللسان موجودان داخل تجويف الفم ، فإن الجزء الخلفي من اللسان أو قاعدته يعتبر جزءًا من البلعوم أو الحلق. 

لهذا السبب، عندما يحدث سرطان في خلايا اللسان في القاعدة أو القول من حيث يبدأ الحلق ، فإنه يعتبر نوعًا مختلفًا من السرطان من حيث التشخيص والعلاج، يسمى سرطان اللسان في الأجزاء الأمامية من اللسان بسرطان اللسان الفموي بينما في الجزء الخلفي يسمى سرطان الفم والبلعوم.

يتكون سرطان اللسان من العديد من المراحل والدرجات التي تمثل مدى انتشار السرطان وفي أي مناطق من الجسم، وفقًا للجنة الأمريكية المشتركة للسرطان ، يتم استخدام نظام TNM لتمثيل مرحلة سرطان الرأس والرقبة ، حيث يخبرنا T عن حجم الورم ، ويقول N ما إذا كان السرطان قد انتشر إلى العقد الليمفاوية ، ويقول M ما إذا كان السرطان موجودًا. النقائل أو تميل إلى الانتشار إلى مناطق الجسم القريبة. 


أسباب وعوامل الخطر لسرطان اللسان


ينجم سرطان اللسان بشكل أساسي عن عوامل بيئية مثل عادات التدخين المزمنة وإدمان الكحول، التبغ  المستخدم في صنع السجائر ، يحتوي على مواد مسرطنة أو مواد مسببة للسرطان مثل الهيدروكربونات متعددة الحلقات والنيتروزامين. من ناحية أخرى ، عندما يتم تناول الكحول  يتم استقلابه إلى أسيتالديهيد في الجسم مما قد يتسبب في حدوث تغيرات في الحمض النووي. 

في بعض الدراسات، تعد عدوى فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) أيضًا السبب الرئيسي لسرطان اللسان، خاصةً في قاعدة اللسان. 
بعض الأسباب الأخرى لتطور سرطان اللسان قد تشمل:
التعرض للإشعاع
المضغ المزمن لأوراق التنبول وهو أمر شائع في آسيا.
نظافة الفم السيئة 
حالات كبت المناعة
يتعرض الأشخاص المصابون بأي شكل من أشكال سرطان الفم أو الفم والبلعوم لخطر متزايد للإصابة بسرطان اللسان.

أعراض سرطان اللسان


بعض الأعراض الشائعة لسرطان اللسان قد تشمل: 
آفات في اللسان.
فقدان الوزن 
عسر الكلام (اضطراب الكلام الحركي).
(البلع المؤلم)
استمرار القرحة في اللسان
تنميل في الفم 
نزيف من اللسان بدون سبب
إلتهاب الحلق

مضاعفات سرطان اللسان 


يمكن لسرطان اللسان ، إذا ترك دون علاج لفترة أطول ، أن يسبب مضاعفات مثل: 
مشاكل النطق ، إذا انتشر السرطان إلى قاعدة الفم. 
إفراط في إفراز اللعاب
عدوى ناسور الفم الجلدي
تسوس الأسنان
تصلب في الفكين
حرقان في الفم
 


تشخيص سرطان اللسان 


غالبًا ما يتم تناول سرطان اللسان مع حالات أخرى مثل السرطان الموضعي والورم الحليمي والغدة الدرقية اللسانية والكيس الجلدي، لتشخيص سرطان اللسان  قد يسأل خبير طبي عن عادات شخصية مثل تدخين التبغ أو تعاطي الكحول، إلى جانب تاريخ مرضي بالسرطان في الأسرة. 

تشمل بعض طرق تشخيص سرطان اللسان ما يلي: 
التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني: يشير إلى ورم متزايد في خلايا اللسان.
الأشعة السينية: للحصول على صورة تفصيلية للفم والحلق. 
الخزعة: للكشف عن الأنسجة السرطانية.


علاجات سرطان اللسان

تشمل بعض طرق علاج سرطان اللسان ما يلي: 
العلاج الكيميائي: استخدام الأدوية القوية لقتل الخلايا السرطانية. 
العلاج الإشعاعي: استخدام إشعاع عالي لقتل الخلايا السرطانية. 
الجراحة: إزالة الخلايا السرطانية عن طريق إزالة المنطقة المصابة جراحياً. 
العلاج التوليفي: يشمل مزيجًا من أي أو كل العلاجات المذكورة أعلاه.
لاستنتاج أن سرطان اللسان يهدد الحياة ولكنه نوع من السرطان قابل للشفاء بدرجة كبيرة إذا تم اكتشافه في مرحلة مبكرة، إذا كنت معتادًا على التدخين أو تناول الكحوليات أو مضغ أوراق التنبول (البان) ولديك بعض الأعراض المذكورة أعلاه ، فاستشر خبيرًا طبيًا قريبًا من أجل التشخيص والعلاج المناسبين.

 

المصدر: boldsky

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