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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حقيقة تقليل القهوة لخطر السرطان

حقيقة تقليل القهوة
حقيقة تقليل القهوة لخطر السرطان

سرطان بطانة الرحم هو الشكل الأكثر شيوعًا لسرطان الرحم في المملكة المتحدة ويتطور في بطانة الرحم، حيث يعتبر سرطان الرحم هو رابع أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين النساء في المملكة المتحدة ، حيث يتم تشخيصه بـ 9700 مرة كل عام ويؤدي إلى وفاة 2400.

لا يعرف العلماء أسباب الإصابة بالسرطان ، على الرغم من وجود بعض عوامل الخطر ، مثل التقدم في السن وزيادة التعرض لهرمون الإستروجين، ولكن هناك أشياء يمكن للمرأة القيام بها للمساعدة في الوقاية من المرض - وقد يكون شرب القهوة أحد هذه الأشياء.

وفقًا لدراسة جديدة ، بقيادة الجمعية اليابانية لأمراض النساء والتوليد ، فإن المشروب الساخن الذي يحبه الملايين قد يكون لديه القدرة على الحماية من سرطان بطانة الرحم.

قام الباحثون بتحليل 24 دراسة حول تناول القهوة ، شملت أكثر من 699000 شخص ، من بينهم 9800 حالة إصابة بسرطان بطانة الرحم.

الأشخاص الذين يشربون كمية كبيرة من القهوة لديهم خطر نسبي أقل بنسبة 29 في المائة للإصابة بسرطان بطانة الرحم مقارنة بأولئك الذين لا يشربون الكثير.

ليس من الواضح عدد الأكواب التي يتناولونها يوميًا، لكن خبراء الصحة يقولون بشكل عام إنه يجب أن تحاول الحد من الكافيين إلى 400 مجم في اليوم - حوالي أربعة أكواب من القهوة سريعة التحضير.

لم يتم العثور على صلة بين مخاطر الإصابة بالسرطان واستهلاك القهوة منزوعة الكافيين.

أوضح التحليل ، الذي نُشر في مجلة أبحاث أمراض النساء والولادة ، عدة طرق يمكن أن يكون فيها اللون الأبيض المسطح أو الكابتشينو وقائيًا.

القهوة مزيج معقد من أكثر من 1000 مادة كيميائية، في شكله الطبيعي يحتوي على العديد من المكونات الكيميائية بما في ذلك مواد الكاتيكين ، والكافيين ، والفيروليك ، وأحماض الكوماريك.

هذه كلها مركبات فينولية ، والتي ، وفقًا للباحثين ، تعزز أنماط الحياة الصحية من خلال خصائصها المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات، تم ربط القهوة سابقًا بتحكم أفضل في الوزن بالإضافة إلى تقليل مخاطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.

تعد السمنة ومرض السكري عاملين مرتبطين بزيادة خطر الإصابة بسرطان بطانة الرحم ، وفقًا لـ NHS.

أظهر هذا التحليل أن النساء ذوات مؤشر كتلة الجسم الأعلى (BMI) - وهو مقياس للوزن مقارنة بالطول - كن أكثر عرضة للإصابة بسرطان بطانة الرحم، لذلك  قال الباحثون إن النساء ذوات مؤشر كتلة الجسم المرتفع قد يستفدن أكثر من "زيادة شرب القهوة من النساء ذوات مؤشر كتلة الجسم المنخفض".

وأضافوا: "يرتبط استهلاك القهوة بشكل كبير بتحسين حساسية الأنسولين وتحسين السيطرة على نسبة السكر في الدم بعد الأكل لدى مرضى السكري الذي يرتبط بارتفاع مخاطر الإصابة بسرطان بطانة الرحم".

قال الفريق إن تركيزات المركبات الصحية الموجودة في القهوة يمكن أن تتغير بناءً على طريقة التخمير، ومع ذلك قبل تأكيد هذا الارتباط ، أوضح الباحثون أنه ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لاستكشاف هذا الأمر بشكل أكبر.

علاوة على ذلك ، فقد أظهر المشروب في الأبحاث أنه يقلل من خطر الإصابة بأنواع أخرى من السرطان ، مثل الكبد ، والموت من أسباب أخرى.

قال المؤلفون: "هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات مع حجم عينة كبير ... للحصول على مزيد من المعلومات فيما يتعلق بفوائد شرب القهوة فيما يتعلق بخطر الإصابة بسرطان بطانة الرحم."

المصدر: thesun

القهوة سرطان بطانة الرحم سرطان الرحم شرب القهوة مرض السكري

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