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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احمى نفسك ..أكثر 4 سرطانات شيوعا بين النساء

سرطان
سرطان

يعد السرطان ثاني أكثر أسباب الوفاة شيوعًا بين النساء بعد أمراض القلب من بين ستة إلى سبعة أنواع من السرطانات المنتشرة في النساء ، فإن سرطان الثدي هو الأكثر خطورة.

يعد سرطان الرحم شائع بين النساء ويسبب أكثر من 2000 حالة وفاة كل عام  كما تشير الدراسات ،أن واحدة من كل ثلاث نساء سيتم تشخيص إصابتها بالسرطان في مرحلة ما خلال حياتها . 

 1. سرطان عنق الرحم 

 

أكثر من ثلث النساء مصابات بسرطان عنق الرحم وتعد الأعراض الشائعة لسرطان عنق الرحم هي النزيف المهبلي وآلام الظهر ، وفقدان الشهية ، وما إلى ذلك.

 ولأن سرطان عنق الرحم قابل للشفاء بدرجة كبيرة ، يُنصح بتشخيصه وعلاجه في مراحله المبكرة. يمكن أن يكشف اختبار فحص سرطان عنق الرحم ، مثل مسحة عنق الرحم ، عن التغيرات الخلوية في عنق الرحم ، مما قد يؤدي إلى الإصابة بالسرطان

 

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 2. سرطان الثدي 

 

سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطانات غير الجلدية شيوعًا و  تشمل الأعراض الأكثر شيوعًا لسرطان الثدي تورمًا جديدًا في الثدي ، وتغيرات في جلد الثدي ، وإفرازات من الحلمة ، وتورم تحت الذراع والرقبة وما إلى ذلك. 

3. سرطان الرحم 

 

سرطان بطانة الرحم هو النمو السريع لخلايا بطانة الرحم (بطانة الرحم) . تعد عوامل الخطر الرئيسية المرتبطة بسرطان الرحم هي انقطاع الطمث ، والسمنة ، ومرض السكري ، وهرمون الاستروجين ، وارتفاع ضغط الدم. 

4. سرطان المبيض 

 

يصيب هذا النوع من السرطان النساء بعد سن 55 سنة  وتعد  أفضل طريقة للكشف عن سرطان المبيض هي من خلال فهم عوامل الخطر مثل تاريخ العائلة والجينات الموروثة عالية الخطورة ، وانخفاض معدل المواليد ، والحيض الأول المبكر ، وتأخر سن اليأس ، وما إلى ذلك.

النساء سرطان الرحم سرطان الثدي سرطان المبيض امراض القلب سرطان عنق الرحم

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