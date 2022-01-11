كل ما تريد معرفته عن سرطان الغدد الليمفاوية

سرطان الغدد الليمفاوية هو سرطان يصيب الجهاز اللمفاوي، يتطور في الخلايا الليمفاوية ، وهي نوع من خلايا الدم البيضاء. تساعد هذه الخلايا في محاربة الأمراض في الجسم وتلعب دورًا أساسيًا في دفاعات الجسم المناعية.

نظرًا لوجود هذا النوع من السرطان في الجهاز الليمفاوي ، يمكن أن ينتشر بسرعة أو ينتشر إلى الأنسجة والأعضاء المختلفة في جميع أنحاء الجسم. غالبًا ما ينتشر سرطان الغدد الليمفاوية في الكبد أو نخاع العظام أو الرئتين.

يمكن لأي شخص في أي عمر أن يصاب بسرطان الغدد الليمفاوية ، ولكنه من بين الأسباب الأكثر شيوعًا السرطان لدى الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15-24 سنة. غالبًا ما يكون قابلاً للعلاج.

في هذه المقالة ، نلقي نظرة على أعراض سرطان الغدد الليمفاوية ، وكيفية علاجها ، وعوامل الخطر لأنواعها المختلفة، بحسب ما نشره موقع medical news today.





أنواع



هناك نوعان رئيسيان من سرطان الغدد الليمفاوية: هودجكين وسرطان الغدد الليمفاوية اللاهودجكين. ضمن هذه ، هناك العديد من الأنواع الفرعية.



يمكن أن تكون الغدد المنتفخة التي لا تختفي علامة على سرطان الغدد الليمفاوية.

عادةً ما يتطور سرطان الغدد الليمفاوية اللاهودجكين ، وهو النوع الأكثر شيوعًا ، من الخلايا الليمفاوية B و T (الخلايا) في الغدد الليمفاوية أو الأنسجة في جميع أنحاء الجسم. قد لا يؤثر نمو الورم في اللمفومة اللاهودجكينية على كل عقدة ليمفاوية ، وغالبًا ما يتخطى بعضها وينمو على أخرى.

يمثل 95٪ من حالات سرطان الغدد الليمفاوية.

وفقًا للمعهد الوطني للسرطان (NCI) ، يمثل سرطان الغدد الليمفاوية اللاهودجكين سببًا 4.2٪مصدر موثوق من بين جميع السرطانات في الولايات المتحدة ، وتبلغ نسبة الإصابة به على مدى الحياة حوالي 2.2٪.

هودجكين سرطان الغدد الليمفاوية

سرطان الغدد الليمفاوية هودجكين هو سرطان يصيب الجهاز المناعي ، ويمكن للأطباء التعرف عليه من خلال وجود خلايا ريد-ستيرنبرغ ، وهي خلايا ليمفاوية ب كبيرة بشكل غير طبيعي. ينتقل السرطان عادةً لدى الأشخاص المصابين باللمفومة اللاهودجكينية من عقدة ليمفاوية إلى عقدة مجاورة.

يقدر المعهد القومي للسرطان أن ليمفوما هودجكين مسؤولة عن 0.5٪مصدر موثوق من بين جميع أنواع السرطان وحوالي 0.2٪ من الأشخاص في الولايات المتحدة سيتم تشخيصهم في حياتهم.

أعراض

تتشابه أعراض سرطان الغدد الليمفاوية مع أعراض بعض الأمراض الفيروسية ، مثل نزلات البرد. ومع ذلك ، فإنها تستمر عادة لفترة أطول.

لن يعاني بعض الأشخاص من أي أعراض. قد يلاحظ البعض الآخر تورمًا في الغدد الليمفاوية. توجد العقد الليمفاوية في جميع أنحاء الجسم. غالبًا ما يحدث التورم في الرقبة أو الفخذ أو البطن أو الإبط.

غالبًا ما تكون التورمات غير مؤلمة. قد تصبح مؤلمة إذا ضغطت الغدد المتضخمة على الأعضاء والعظام والهياكل الأخرى. يخلط بعض الناس بين سرطان الغدد الليمفاوية وآلام الظهر .

يمكن أن تنتفخ الغدد الليمفاوية أيضًا أثناء العدوى الشائعة ، مثل الزكام. في سرطان الغدد الليمفاوية ، لا يختفي التورم. من المرجح أيضًا أن يصاحب التورم الألم إذا حدث بسبب العدوى.

يمكن أن يؤدي تداخل الأعراض إلى التشخيص الخاطئ. يجب على أي شخص يعاني من تورم مستمر في الغدد مراجعة الطبيب للحصول على استشارة.

قد تشمل الأعراض الأخرى لكلا النوعين من سرطان الغدد الليمفاوية ما يلي:

الحمى المستمرة دون عدوى

تعرق ليلي وحمى وقشعريرة

فقدان الوزن وانخفاض الشهية

حكة غير عادية

التعب المستمر أو نقص الطاقة

ألم في الغدد الليمفاوية بعد شرب الكحول

تتضمن بعض الأعراض الإضافية لمرض اللمفومة اللاهودجكينية ما يلي:

السعال المستمر

ضيق في التنفس

ألم أو انتفاخ في البطن

قد يحدث ألم أو ضعف أو شلل أو إحساس متغير إذا ضغطت العقدة الليمفاوية المتضخمة على الأعصاب الشوكية أو النخاع الشوكي.

يمكن أن ينتشر سرطان الغدد الليمفاوية بسرعة من العقد الليمفاوية إلى أجزاء أخرى من الجسم من خلال الجهاز اللمفاوي. نظرًا لانتشار الخلايا الليمفاوية السرطانية في الأنسجة الأخرى ، لا يستطيع الجهاز المناعي الدفاع ضد العدوى بشكل فعال.