عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

السعال المستمر أبرزها.. علامات مبكرة تدل على إصابتك بسرطان الرئة

السعال المستمر أبرزها..
السعال المستمر أبرزها.. علامات مبكرة تدل على إصابتك بسرطان

يعد سرطان الرئة ثالث أكثر أنواع السرطانات شيوعًا في المملكة المتحدة ، حيث يتم تشخيص ما يقرب من 50 ألف شخص في بريطانيا كل عام.. فما هي الأعراض التي يجب الانتباه لها؟
في المتوسط ​​يتم تشخيص 130 شخصًا بسرطان الرئة في المملكة المتحدة وهناك حوالي 47800 حالة سرطان رئة جديدة في المملكة المتحدة كل عام ، وفقًا لإحصاءات من أبحاث السرطان.

txt

متى يكون السعال علامة على الإصابة بمرض سرطان الرئة

txt

الأورمان: تخصيص 300 مليون جنيه من بنك مصر ساهم في تجهيز مستشفى سرطان الأطفال

كما هو الحال مع جميع أنواع السرطان، يعد التشخيص المبكر أمرًا حيويًا للحصول على أفضل فرصة للعلاج الناجح والبقاء على قيد الحياة.

إذن ، ما هي العلامات التحذيرية لسرطان الرئة التي يجب البحث عنها؟

من أشهر أعراض سرطان الرئة السعال المستمر، ومع ذلك ، يمكن أن يكون السعال أحد أعراض العديد من الحالات الأخرى ، فكيف يمكنك التمييز بين السعال العادي والسعال الذي قد يكون أحد أعراض سرطان الرئة؟

قالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) إنه إذا لم يختفِ السعال بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع ، فعليك القدوم لفحصه.

كما حذرت الهيئة من أن السعال الذي أصبت به لفترة من الوقت والذي يزداد سوءًا قد يكون مدعاة للقلق ، فضلاً عن سعال الدم.

يختلف نوع السعال بناءً على الشخص ، ولكن في بعض الحالات ، يمكن أن يكون سعال سرطان الرئة مصحوبًا بأزيز أو ضوضاء قعقعة.

ومع ذلك، لا يجب أن تحكم على شدة السعال من الصوت الذي يصدره - إذا استمر ، فقط عليك أن حدد موعدًا لرؤية الطبيب.

 

ما هي الأعراض الأخرى لسرطان الرئة؟


وفقًا لـ NHS ، فإن الأعراض الرئيسية لسرطان الرئة هي:

سعال لا يزول بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع
سعال طويل الأمد يزداد سوءًا
التهابات الصدر التي تستمر في العودة
سعال الدم
وجع أو ألم عند التنفس أو السعال
ضيق التنفس المستمر
التعب المستمر أو نقص الطاقة
فقدان الشهية أو فقدان الوزن غير المبرر

وشملت الأعراض الأقل شيوعًا لسرطان الرئة ما يلي:

التغييرات في مظهر أصابعك ، مثل أن تصبح أكثر انحناءًا أو تصبح نهاياتها أكبر (وهذا ما يُعرف باسم تعجر الأصابع)
صعوبة في البلع (عسر البلع) أو ألم عند البلع
صفير
صوت أجش
تورم في وجهك أو رقبتك
ألم مستمر في الصدر أو الكتف
يمكن أن تعرضك بعض عوامل نمط الحياة لخطر أكبر للإصابة بسرطان الرئة.

يتسبب التدخين في حوالي 70٪ من حالات سرطان الرئة.

تدخين 25 سيجارة يوميًا يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة 25 مرة ، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية.

على الرغم من أن معظم حالات سرطان الرئة مرتبطة بالتدخين ، يمكن أن تصاب بسرطان الرئة حتى لو لم تكن مدخنًا من قبل.

يعتبر سرطان الرئة نادرًا إلى حد ما لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا ، في حين يتم تشخيص أربع من كل 10 حالات لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 75 عامًا.

السرطان الاطفال سرطان الرئة انواع السرطان فقدان الوزن السعال المستمر علامات مبكرة

موضوعات متعلقة

أسباب السكتة الدماغية وأعراضها قبل حدوثها بأيام

سرطان الثدي عند الرجال.. العلامات والأعراض

فوائد الكاجو أثناء الحمل.. وأضرار الإفراط في تناوله.. والآثار الجانبية الأكثر شيوعا للحامل

طريقة تخزين الخرشوف.. في الفريزر والثلاجة

ترشيحاتنا

مركز الأزهر للترجمة يخاطب العالم بـ 13 لغة من خلال سلسلة "حقيقة الإسلام"

10 معلومات عن المدارس الرسمية الدولية

هل صيام أول رجب بدعة أم سنة؟.. اعرف رأي الفقهاء

صبحي لـ منتخب مصر لقصار القامة: استمروا في المنافسة وكل طلباتكم مجابة

تعرف على مستندات إعادة هيكلة الشركات بقانون الصلح الواقي والإفلاس

احذر.. غرامة وحبس سنتين عقوبة مزاولة مهنة «التحاليل الطبية» بالمخالفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مد إجازة نصف العام في المدارس والجامعات..التعليم تنفي

بعد هبة وياسمين.. طقس الخميس والجمعة يرعب المصريين .. التفاصيل كاملة

صوت انفجار قوي.. الطيران الإسرائيلي يخترق الأجواء اللبنانية

تحذير من منشور قديم.. وزير التعليم ينفي مد إجازة نصف العام

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من موجة طقس سيئ يومي الخميس والجمعة |فيديو

أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تكشف عن تقلبات جوية جديدة تبدأ الخميس

مجلس الوزراء يناقش مستجدات كورونا ومتحور أوميكرون وتوفير السلع بأسعار مخفضة

لتجنب عقوبات قانون قيصر.. قرار أمريكي بشأن نقل الغاز المصري إلى لبنان خلال أيام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غياب إياد نصار وغادة عادل عن العرض الخاص لفيلم 11:11.. صور

نذر نفسه وماله لخدمة مرضى السرطان.. كيف ودع أهالي السيدة زينب عم ظاظا الجزار؟

بعد التعاقد عليه رسمياً| تعرف على مواصفات المدفع المصري الجديد

القوات المسلحة تعلن رسمياً التعاقد على المدفع الكوري الجنوبي k9 بتصنيع محلي

فيديو

وجّهت الشكر لـ الداخلية.. وفاء عامر تكشف عن خسائر حريق عمارتها

جاهزة للتسليم الفوري.. تفاصيل وحدات جديدة لمتوسطي الدخل

أنت عايز واحد يلتك علقة.. مبروك عطية يشن هجوما على إسلام البحيري |فيديوجراف

ربنا يسترها.. السجل الأسود لـ بكاري جاساما حكم مباراة مصر والكاميرون|فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

اﻟﻤﺰﻳﺪ