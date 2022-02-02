السعال المستمر أبرزها.. علامات مبكرة تدل على إصابتك بسرطان الرئة

يعد سرطان الرئة ثالث أكثر أنواع السرطانات شيوعًا في المملكة المتحدة ، حيث يتم تشخيص ما يقرب من 50 ألف شخص في بريطانيا كل عام.. فما هي الأعراض التي يجب الانتباه لها؟

في المتوسط ​​يتم تشخيص 130 شخصًا بسرطان الرئة في المملكة المتحدة وهناك حوالي 47800 حالة سرطان رئة جديدة في المملكة المتحدة كل عام ، وفقًا لإحصاءات من أبحاث السرطان.

كما هو الحال مع جميع أنواع السرطان، يعد التشخيص المبكر أمرًا حيويًا للحصول على أفضل فرصة للعلاج الناجح والبقاء على قيد الحياة.

إذن ، ما هي العلامات التحذيرية لسرطان الرئة التي يجب البحث عنها؟

من أشهر أعراض سرطان الرئة السعال المستمر، ومع ذلك ، يمكن أن يكون السعال أحد أعراض العديد من الحالات الأخرى ، فكيف يمكنك التمييز بين السعال العادي والسعال الذي قد يكون أحد أعراض سرطان الرئة؟

قالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) إنه إذا لم يختفِ السعال بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع ، فعليك القدوم لفحصه.

كما حذرت الهيئة من أن السعال الذي أصبت به لفترة من الوقت والذي يزداد سوءًا قد يكون مدعاة للقلق ، فضلاً عن سعال الدم.

يختلف نوع السعال بناءً على الشخص ، ولكن في بعض الحالات ، يمكن أن يكون سعال سرطان الرئة مصحوبًا بأزيز أو ضوضاء قعقعة.

ومع ذلك، لا يجب أن تحكم على شدة السعال من الصوت الذي يصدره - إذا استمر ، فقط عليك أن حدد موعدًا لرؤية الطبيب.

ما هي الأعراض الأخرى لسرطان الرئة؟



وفقًا لـ NHS ، فإن الأعراض الرئيسية لسرطان الرئة هي:

سعال لا يزول بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع

سعال طويل الأمد يزداد سوءًا

التهابات الصدر التي تستمر في العودة

سعال الدم

وجع أو ألم عند التنفس أو السعال

ضيق التنفس المستمر

التعب المستمر أو نقص الطاقة

فقدان الشهية أو فقدان الوزن غير المبرر

وشملت الأعراض الأقل شيوعًا لسرطان الرئة ما يلي:

التغييرات في مظهر أصابعك ، مثل أن تصبح أكثر انحناءًا أو تصبح نهاياتها أكبر (وهذا ما يُعرف باسم تعجر الأصابع)

صعوبة في البلع (عسر البلع) أو ألم عند البلع

صفير

صوت أجش

تورم في وجهك أو رقبتك

ألم مستمر في الصدر أو الكتف

يمكن أن تعرضك بعض عوامل نمط الحياة لخطر أكبر للإصابة بسرطان الرئة.

يتسبب التدخين في حوالي 70٪ من حالات سرطان الرئة.

تدخين 25 سيجارة يوميًا يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة 25 مرة ، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية.

على الرغم من أن معظم حالات سرطان الرئة مرتبطة بالتدخين ، يمكن أن تصاب بسرطان الرئة حتى لو لم تكن مدخنًا من قبل.

يعتبر سرطان الرئة نادرًا إلى حد ما لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا ، في حين يتم تشخيص أربع من كل 10 حالات لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 75 عامًا.