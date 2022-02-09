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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ارتفاع طفيف في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الاربعاء ٩ فبراير

صدى البلد

رصدت عدسة "صدى البلد"، خلال جولة لها اليوم الاربعاء ٩ فبراير، تطورات أسعار الدواجن بالأسواق ومستوى حركة البيع والشراء والتي تتأثر دائما بحركة الأسعار.

وأكد "محمد جمال" أحد تجار الدواجن بسوق مدينة نصر أن سعر كيلو الدواجن البيضاء بلغ 33 جنيها للكيلو، فيما وصل البلدي منها إلى 48 جنيها للكيلو، واستقر سعر البانيه عند 80 جنيها للكيلو.

وأشار إلى أن البط سجل 60 جنيها للكيلو والحمام الكبير 70 جنيها للجوز، والأرانب 60 جنيها للكيلو.

وأضاف محمد أن هناك ارتفاعا طفيفا فى الأسعار، مؤكدا أن حركة البيع والشراء متوسطة.

الجدير بالذكر أن  منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، والبالغ عددها نحو 1300 منفذ، تطرح الدواجن المجمدة، علاوة على أنواع أخري من الطيور المجمدة، بكميات تلبي احتياجات المواطنين، وبأسعار مخفضة حوالى 20% عن السوق الخارجي.

https://fb.watch/b3nQI3sE6Q/

الدواجن المواطنين البيض مدينة نصر الأربعاء

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