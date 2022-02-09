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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

200 جنيه وحظر تجول يحصدان جوائز الجمهور بجمعية الفيلم

فيلم 200 جنيه
فيلم 200 جنيه

حصل كل من فيلم 200 جنيه للمخرج محمد أمين عن الأفلام السبعة التي عرضت عام 2021 في الدورة الـ 48 لمهرجان جمعية الفيلم السنوي، وفيلم "حظر تجول" للمخرج أمير رمسيس عن الأفلام الخمسة التي عرضت عام 2020 في الدورة الـ47 من أن يخطفا جائزة الجمهور والتي تتم من خلال استفتاء يومي للجمهور وأعضاء الجمعية الذين حضروا عروض الأفلام طوال فترة المهرجان، بحصولهما علي اعلي تصويت . 


أما جوائز لجنة التحكيم فلقد تمكن فيلم "حظر تجول" من إقتناص نصيب الأسد في الجوائز بين الأفلام المصرية الخمسة التي عرضت عام 2020 من بين 24 فيلما مصريا عرضت مابين دور العرض والمنصات، فحصل فيلم "حظر تجول" علي جائزة أفضل افيش للمصمم يوسف عادل، والديكور للمهندس عاصم علي، والموسيقي التصويرية لتامر كروان، والمونتاج لهبة عثمان والتصوير لعمر ابو دومة، واحسن سيناريو لامير رمسيس، كما حصل أيضا علي جائزة أحسن إخراج، وحصل كامل الباشا علي جائزة ممثل الدور الثاني، وممثلة دور ثاني لأمينة خليل، بينما حصلت إلهام شاهين علي جائزة احسن ممثلة، وحصل المنتج صفي الدين محمود علي جائزة أفضل فيلم لعام 2020.

وكان لفيلم "يوم وليلة" نصيب في عدد من الجوائز منها جائزة المكياج لإيهاب محروس واحمد شوقي، والمكساج للمهندس احمد جابر، والملابس لميساء عارف، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة لحنان مطاوع عند دورها في الفيلم، كما حصل المنتج الفني محمد الشوبري علي شهادة تقدير، أما جائزة أفضل ممثل فحصل عليها الفنان آسر ياسين عن فيلمه صاحب المقام، بينما حصل مدير التصوير احمد يعقوب عن فيلم توأم روحي علي شهادة تقدير من لجنة التحكيم، كما حصل ايضا المخرج عماد البهات علي شهادة تقدير عن فيلم "صندوق الدنيا". 

أما جوائز عام 2021 فلقد تنافس عليها 7 أفلام من الأفلام الـ 28 التي عرضت بدور العرض المصرية والمنصات، حيث حصل فيلمي "برا المنهج" و"الأنس والنمس" علي نصيب الأسد في الجوائز، فحصل برا المنهج علي جائزة أفضل أفيش وأفضل سيناريو لعمرو سلامة وخالد دياب، وأفضل اخراج لعمرو سلامة وكما حصل الفنان ماجد الكدواني علي جائزة أفضل ممثل بينما حصلت دنيا ماهر علي جائزة أفضل ممثلة دور ثاني، كما حصل علي جائزة أفضل فيلم.

بينما حصل فيلم "الإنس والنمس" علي جائزة أفضل مكياج لاحمد مصطفي، وجائزة أفضل ملابس لايناس عبدالله، والديكور لباسل حسام، والمونتاج لداليا الناصر، والخدع البصرية لمحمد فودة، بينما حصل فيلم "العارف" علي جائزة أفضل مكساج لاحمد ابو السعد، والموسيقي لهشام نزيه، والتصوير لاحمد المرسي، وافضل ممثل دور ثاني لاحمد فهمي.

في الوقت نفسه حصل فيلم "ابو صدام" علي جائزة لجنة التحكيم الخاصة لنادين خان، وشهادة تقدير للممثلة زينة منصور، بينما حصل فيلم "قابل للكسر" علي جائزة العمل الاول للمخرج احمد رشوان، بينما حصل مديرالتصوير حسين عسر علي شهادة تقدير عن فيلم "موسي"، بينما حجبت لجنة التحكيم جائزة الممثلة دور الأول.

وتكونت لجنة التحكيم لدورة 2020 برئاسة السيناريست بشير الديك وعضوية كل من الناقد اسامة عبدالفتاح والكاتبةالصحفية والناقدة السينمائية آمال عثمان والفنانة بشري والمخرج تامر محسن والناقد رامي المتولي والمخرج عادل الاعصر والمنتج فاروق عبدالخالق والناقد السينمائي مجدي الطيب ومدير التصوير السينمائي دكتور محسن أحمد والمخرج السينمائي محمد ابو سيف ودكتور وليد سيف الكاتب والناقد السينمائي ورئيس قسم السينما بالمعد العالي للنقد الفني، بينما قام بتحكيم أفلام دورة 2021 نفس اللجنة ماعدا الناقد السينمائي مجدي الطيب ودكتور وليد سيف لظروف طارئة.

كما سيتم في حفل الختام توزيع شهادات تقدير للأفلام العربية الثلاثة التي حصلت علي أعلي تصويت في الإستفتاء العام لمهرجان الجمعية من الأعضاء والنقاد والصحفيين وبعض السينمائيين، وعرضت بدور العرض المصرية خلال عام 2021 وهي بترتيب تنازلي "إن شئت كما في السماء" للمخرج الفلسطيني إيليا سليمان، و"ستموت في العشرين" للمخرج السوداني أمجد أبو العلاء، و"غزة مونامور" للمخرج الفلسطيني عرب ناصر.

مهرجان جمعية الفيلم السنوي يقام تحت رعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع نقابة المهن السينمائية وصندوق التنمية الثقافية، ويعد أحد أقدم وأهم مهرجانات السينما المصرية، ويعتبر واحد من أهم المهرجانات المحلية المصرية حيث يقوم بالتحكيم فيه نخبة من صناع السينما، ويستند إلى القيمة الموضوعية والفنية للأفلام المشاركة، يقوم اعضاء الجمعية باختيار الأفلام التي تشارك فيه من بين الافلام المعروضة خلال العام السابق من عقد المهرجان، هو المهرجان الوحيد الذي تقوم إدارته بإختيار الأفلام ولم يتقدم أصحاب الأفلام للمشاركة بالمهرجان، ويكون اختيار أفضل الأفلام عن طريق تصويت أعضاء الجمعية على أكثر 7 أفلام جيدين عرضوا على مدار العام كاملا، وهو المهرجان الوحيد، الذي أقيم بانتظام على مدار سنوات طويلة، ولم يتوقف منذ افتتاحه وتأسيسه عام 1975 من قبل جمعية الفيلم، على أيدى نقاد وصناع السينما.

حنان مطاوع فيلم حظر تجول حظر تجول فيلم يوم وليلة محمد أمين مهرجان جمعية الفيلم فيلم 200 جنية

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