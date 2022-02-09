بنمو 5.4٪ في عام.. 223 مليون دولار صادرات مصر الغذائية للسوق الامريكى

أكد المهندس تميم الضوى نائب المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية ان الولايات المتحدة الامريكية تحتل المرتبة الثالثة كأكبر دول العالم المستوردة للأغذية المصنعة المصرية في عام 2021 بقيمة بلغت 223 مليون دولار تمثل 5.4% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية، ومحققة نسبة زيادة 23% مقارنة بصادرات عام 2020 التي بلغت 181 مليون دولار.

واضاف خلال ندوة المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن النظام المعمم للمزايا الامريكية GSP اليوم الأربعاء ان قيمة صادرات مصر من الصناعات الغذائية الى الولايات المتحدة الامريكية فى عام ٢٠٢١ والتى بلغت ٢٢٣ مليون دولار تعد اكبر قيم الصادرات الغذائية المصرية الى الولايات المتحدة الامريكية التى حدثت على الاطلاق خلال السنوات السابقة

واشار الى ان أهم السلع المصدرة النباتات الطبية والعطرية بقيمة 39 مليون دولار تمثل 18% من إجمالي الصادرات إلى أمريكيا في 2021، الخضار المجمد بقيمة 26 مليون دولار تمثل نسبة 12% من إجمالي الصادرات، محضرات الخضر والمعلبات بقيمة 23 مليون دولار تمثل 10% من إجمالي الصادرات، الفراولة المجمدة بقيمة 15 مليون دولار وتمثل 7% من إجمالي الصادرات، مولاس وعسل اسود بقيمة 14 مليون دولار تمثل 6% من إجمالي الصادرات، عصائر بقيمة 12 مليون دولار تمثل نسبة 5%، أسماك بقيمة 12 مليون دولار تمثل 5% من إجمالي الصادرات، زيوت وراتنجات عطرية بقيمة 12 مليون دولار تمثل نسبة 5%، خمائر بقيمة 10 مليون دولار تمثل 4% من إجمالي الصادرات، ملح بقيمة 8 مليون دولار يمثل 3.6% من إجمالي الصادرات.

ولفت الى انه بالنسبة لاهم السلع التي حققت اعلى قيمة نمو في الصادرات إلى الولايات المتحدة الامريكية في عام 2021 مقارنة بعام 2020 في المركز الأول الفراولة المجمدة بقيمة زيادة في الصادرات 10 مليون دولار ونسبة زيادة 202%، في المركز الثاني محضرات الخضر والمعلبات بقيمة زيادة في الصادرات 9 مليون دولار ونسبة نمو 69%، في المركز الثالث المولاس والعسل الأسود بقيمة زيادة 8 مليون دولار ونسبة نمو 143%، في المركز الرابع الخمائر بقيمة زيادة قدرها 7 مليون دولار ونسبة نمو 221%، النباتات الطبية والعطرية بقيمة زيادة في الصادرات 6 مليون دولار ونسبة نمو 19%، الخضار المخلل بقيمة نمو بلغت 5 مليون دولار ونسبة نمو 215%، البصل المجفف بقيمة صادرات 4.3 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 4 مليون دولار ونسبة نمو 796%



واشار الى أن عدد الشركات المصرية المصدرة في عام 2021 حوالي 279 شركة، وبلغ عدد الشركات التي تزيد صادراتها عن مليون دولار حوالي 55 شركة وتمثل صادراتهم 84% من إجمالي الصادرات.



وأوضح المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية انه بلغ حجم واردات الولايات المتحدة الامريكية من الغذاء في عام 2020 حوالي 148 مليار دولار.