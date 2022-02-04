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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر أسطوانة البوتاجاز بعد زيادة أسعار البنزين 2022

أنبوبة البوتاجاز
أنبوبة البوتاجاز

أسعار البنزين الجديدة.. قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر ديسمبر الماضى التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى للربع يناير / مارس 2022.

وتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً كالآتى 7.25 جنيه للبتر بنزين 80 و 8.50 جنيه للتر البنزين 92 و 9.50 جنيه للتر بنزين 95 وتثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر .

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سعر أسطوانة البوتاجاز 

ولم يشهد التعديل الجديد للمنتجات البترولية سعر سعر أسطوانة البوتاجاز وشهد  سعر أسطوانة البوتاجاز 2022 تثبيتا، وذلك للحفاظ على نفقات الأسرة المصرية هلال الفترة الحالية وظل سعر أسطوانة البوتاجاز 2022 عند 65 جنيها للأسطوانة، الأمر الذي يضمن الإستقرار في الأسواق أيضا حيث لازالت بعض المحال تعتمد على أسطوانة البوتاجاز

سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم 

أما بالنظر لحركة سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم فأن سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم ظل كما هو منذ أكثر عامين، حيث تسعى الدولى ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي للسيطرة على الأسواق وتنفيذ الحمابك الإحتماعيك للمواطنين، وأيضا تقديم الدعم بالشكل المناسب، ومن المتعارف أن سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم له عامل كبير في ظبط الأسواق، والمصروفات الأسرية، لذلك تندر الحركة في سعر البوتاجاز في مصر.

وتضخ وزارة البترول نحو مليون و200 ألف أسطوانة بوتاحاز يوميا لتلبية احتياجات السوق المحلية والمواطنين، كما تشارك ورارة البارول في اللجنة الثلاثية مع ورارتي التموين والمالية، لسد أي احتياجات زائدة خلال فترك شهر رمضان المبارك، خاصة مع زيادة الاستهلاك خلال تلك الفترة.

أنبوبة البوتاجاز

أسباب سعر البنزين الجديد 

واستعرضت اللجنة متوسطات أسعار خام برنت فى السوق العالمي وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة أكتوبر / ديسمبر 2021 ، واللذان يعتبرا أهم مؤثرين ومُحددين لتكلفة اتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخري .

أسعار البنزين الجديدة اليوم

 

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