متاخدوناش بغلطات غيرنا.. شريف عامر يعلق على فبركة مكالمة لـ مجدي يعقوب

علق الإعلامي شريف عامر، على واقعة تزييف مكالمة هاتفية للدكتور مجدي يعقوب بأحدى القنوات، قائلا:" البرنامج زيف مداخلة هاتفية للدكتور مجدي يعقوب العالمي"، متابعا:" زيف مكالمة لشخص عالمي ومؤثر في العالم".

وأضاف "شريف عامر" خلال تقديمه برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، :" أنا لما بقدم نفسي لضيف بكتب أني عملت أكثر من لقاء مع الدكتور مجدي يعقوب"، متابعا:" أنك تعمل لقاء مع الدكتور مجدي يعقوب أمر مش سهل وبيتطلب تحضير وترتيبات خاصة".

ووجه حديثه للمشاهدين، قائلا:" متاخدوناش بغلطات غيرنا..هناك فارق بين الإعلام المفتوح اللي بيحاول يدقق في المعلومة دا اعتبروه إعلام حقيقي ومتاخدوناش بأخطاء حد غيرنا".

واسترسل: مش مصدق اللي حصل والجرأة اللي عندهم"، متابعا:"في حق قانوني للدكتور مجدي يعقوب أو من يمثله".



