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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شيرين عبد الوهاب تنفي رجوعها.. ووالد حسام حبيب ساخرا: محدش قالي|القصة الكاملة

شيرين وحسام
شيرين وحسام

تصدر كل من الفنانة شيرين عبد الوهاب، وحسام حبيب مؤشرات البحث جوجل بعدما تداولت اخبار تفيد رجوعهما مرة اخرى.

 

تعليق شيرين عبد الوهاب

 

 نفت شيرين أنباء عودتها إلى زوجها السابق الفنان حسام حبيب، في بيان رسمي نشرته عبر حسابها على موقع تويتر منذ قليل.

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

وجاء في بيان شيرين عبد الوهاب ما يلي:" تؤكد الفنانة شيرين عدم صحة الأخبار المتداولة في شأن حياتها الشخصية، وأنها تحمل من يروج لها وينشرها المسئولية القانونية الكاملة، فهي وحدها من تملك الإعلان عن أي خبر يخص حياتها الزوجية، وتهيب بجمهورها العزيز عليها عدم الالتفات لهذا كله حيث أن همها الحالي هو إسعاده بالجديد من الأغاني".

والد حسام حبيب

تعليق والد الفنان حسام حبيب

علق والد المطرب حسام حبيب على عودة نجله لطليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب، التي انتشرت خلال الساعات الماضية على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال والد حسام حبيب، عبر حسابه على فيسبوك ساخرا: "بجد رجعوا؟.. محدش قالي!".

 

تعليق الاعلامية بسمة وهبة

انتقدت الإعلامية بسمة وهبة، مهاجمي الفنانة شيرين عبدالوهاب، بعد انتشار أخبار عن رجوعها إلى زوجها السابق حسام حبيب.

وقالت بسمة وهبة في رسالتها لشيرين “الناس على السوشيال ميديا نصبوا نفسهم فريق تحكيم على شيرين ومش عاجبهم إنها ترجع لحياتها العادية".

متابعة:” اللي ميفرحش برجوعهم إنسان مش سوي ونفسيته جحيم". 

حسام وشيرين

وأضافت بسمة وهبة خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة المحور، أن ما يحدث لشيرين عبدالوهاب على منصات السوشيال ميديا جريمة جديدة من جرائم منصات التواصل الاجتماعي، أو بشكل أدق حلقة جديدة في مسلسل جرائم السوشيال ميديا.

وتابعت: “السوشيال ميديا أصبحت مثل القاتل المتسلسل الذي ينهي حياة الشخص، بالتدخل ونشر الشائعات وممارسة لعبة الوصايا والتحكم في حياة الناس أو الشائعات”.

وأشارت، إلى أنها شعرت بفرحة كبيرة عندما قرأت خبر رجوع شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب إلى بعضهما وانتهاء الخلافات بينهما: "كنت صاحية وشفت الخبر الفجر، وأول ما شفت صورتهم القديمة جنب بعض فرحت جدا وابتسمت وشعرت بسعادة كبيرة وفرحت لعمار البيوت، ولا يجب أن نفرح بخراب البيوت".

وتابعت: "الفنان حسام حبيب بيحب زوجته السابقة الفنانة شيرين عبد الوهاب.. دا كلام من مصدر موثوق وهو إنسان محترم جدا سيبوهم في حالهم".

 

بسمة وهبة: متأكدة أن حسام حبيب بيحب شيرين

بِيان رسمي: شيرين عبد الوهاب تنفي عودتها إلى حسام حبيب

ووجهت رسالة إلى الفنانة شيرين عبدالوهاب، مطالبة إياها بأن ترجع إلى زوجها السابق إذا كان هذا الأمر سيحقق سعادتها: "اشتري سعادتك يا شيرين وسيبك من الكوميكس والمرضى".

واسترسلت: "متسمعيش كلام حد وشوفي قلبك بيقولك ايه واعملي اللي مشاعرك وحبك عاوزه ومتسمعيش كلام حد، ولو عاوزة ترجعي لحسام ارجعي له ولا يهمك حد ومحدش له عندك حاجة".

 

تعليق الإعلامية مفيدة شيحة

علقت الإعلاميتان سهير جودة، ومفيدة شيحة، عما تم تداوله بشأن عودة الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى حسام حبيب.

وقالت الإعلامية مفيدة شيحة، خلال برنامج الستات، المذاع عبر فضائية النهار، مساء الأربعاء، إن شيرين نفت عودتها لحسام حبيب، ولازم الناس تتحرى الدقة لأن ما تم نشره على المواقع كارثة، صحيت الصبح لقيت الخبر على كل المواقع”.

حسام وشيرين

وتابعت الإعلامية مفيدة شيحة، أن اللي حصل دا كارثة إنك تتهمني بحاجة محصلتش.. المفروض الناس تتيقن الأول شيرين مرجعتش لحسام حبيب، ودا وفقا لكلام الفنانة لي منذ قليل.

تعليق سهير جودة 

فيما علقت سهير جودة على الخبر قائلة: أنا مستغربة من اللي حصل وزعلانة، ليه ننشر خصوصية حد قبل ما نتأكد.

شيرين عبد الوهاب الفنانة شيرين عبد الوهاب حسام حبيب مفيدة شيحة سهير جودة

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