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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قتلى وجرحى في تفجير قرب القصر الرئاسي بمقديشو

قتلى وجرحى في تفجير
قتلى وجرحى في تفجير قرب القصر الرئاسي بمقديشو

سقط قتلى وجرحى اليوم الخميس، جراء تفجير انتحاري في تقاطع قرب القصر الرئاسي بالعاصمة الصومالية مقديشو.

ووفق بيان مقتضب للشرطة الصومالية، فإن شخصا يحمل حزاما ناسفا فجر نفسه وسط مدنيين قرب أحد المداخل التي يتم حراستها من القصر الرئاسي، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى دون تحديد عددهم.

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وذكرت تقارير إعلامية أن التفجير الانتحاري استهدف حافلة تقل بعض الناخبين خلال عمليات الاقتراع حول المقاعد النيابية من الأقاليم الشمالية التي تشهد انتخابات اليوم في مقديشو .

وحتى الساعة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم لكن أصابع الاتهام عادة ما تشير إلى حركة الشباب الإرهابية التي تنفذ مثل هذه الهجمات .

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