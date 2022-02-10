محافظ بني سويف: تنفيذ 21 مشروعا صغيرا في القرى بتمويل من التنمية المحلية

تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،تقريراً،بشأن جهود المحافظة"خلال شهر يناير الماضي"في مجال النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر،من حيث عدد المشروعات المنفذة وحجم التمويل وعدد المستفيدين من تلك المشروعات التي تستهدف المرأة المعيلة والشباب، من المشروعات الممولة من صندوق وزارة التنمية المحلية والتي يتم تمويلها عن طريق إدارة بناء وتنمية القرية بديوان عام المحافظة

تضمن التقرير،الذي عرضه السكرتير العام اللواء جمال مسعود،الإشارة إلى أن إجمالي المشروعات الصغيرة المنفذة بتمويل من الصندوق "خلال الشهر الماضي"قد وصل 21مشروعاً بتمويل يزيد عن 840 ألف جنيهاً استفاد منها 54مستفيداً بقرى :ننا ، دنديل ، بني عدي، قمبش ، اهناسيا الخضراء ، باروط مازورة، في مجال مشروعات الإنتاج الحيواني والملابس الجاهزة والبقالة

وقد أكد المحافظ على أهمية أن تكون الأولوبةللمشروعات الإنتاجية، وتوفير كافة أوجه الدعم لمساعدة الراغبين في الحصول على تمويل، في اختيار المشروعات التي تناسب امكانياتهم المادية والبشرية والأماكن المقترحة لتنفيذ تلك المشروعات،مشيداً بالدور الهام لصندوق التنمية المحلية والذي يقوم بتوفير التمويل اللازم لإقامة مختلف مشروعات التنمية الاقتصادية الريفية، كالإنتاج الزراعي والصناعات البيئية والحرفية والمشروعات التسويقية والخدمية ذات العائد المالي ومشروعات صغار المنتجين كالورش الحرفية المتنوعة وغيرها من المشروعات الإنتاجية التي توفر فرص عمل وتدر دخلا يوفر حياة كريمة لأهالي وشباب القرى