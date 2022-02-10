السجن 15 سنة لـ 4 متهمين بقتل «شهيد الشهامة» في الدقهلية

قضت محكمة جنايات الطفل بمحكمة شمال الدقهلية بمحكمة بلقاس اليوم بمعاقبة 4 متهمين في قضية مقتل إسلام سعد السيد جاد، طالب بكلية الحقوق، والمعروف بـ«شهيد الشهامة» بالسجن لمدة 15 سنة علي 4 متهمين بالقتل، و بالسجن لمدة 7 سنوات علي خامسهم والذي تولي مراقبة المجني عليه، للانتقام منه بعد أن عاتبهم علي معاكسة شقيقته، فقرروا الانتقام منه وجهزوا أسلحة بيضاء وما أن أبصروه حتى انهالوا عليه بطعنات بالأسلحة البيضاء وفروا هاربين من مكان الواقعة وتركوا المجني عليه غارقا في دمائه وتوفي فور وصوله للمستشفى.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عطية، رئيس محكمة جنايات طفل بلقاس، وذلك في القضية رقم 17 لسنة 2020 جنايات طفل الستاموني، والمقيدة برقم 982 لسنة 2020 كلي شمال الدقهلية، وذلك بمعاقبة كل من : «عبد الرحمن ط. إ.»، و «رجب ع. ف.»، و «رجب ع. ف.»، و «أحمد ص. ح.»، أعمارهم أقل من 18 عام، وذلك بالسجن لمدة 15 سنة علي كل منهم ، وبمعاقبة «يوسف ر. ي.»، بالسجن لمدة 7 سنوات، عما أسند إليهم من اتهامات.
بدأت أحداث القضية في شهر يوليو 2020 عندما تبلغ لمأمور مركز شرطة الستاموني بمصرع شاب يدعى إسلام سعد السيد، طالب بكلية الحقوق، وذلك أثناء دفاعه عن شقيقته عقب قيام شابان بمعاكستها وطعنوه وفروا هاربين.
انتقل ضباط مباحث الستاموني إلى مكان الواقعة وبسؤال شهود العيان أكدوا أن المجنى عليه عاتب شابين بعد معاكستهما لشقيقته أثناء وجودها في شرفه منزلهم، وعاتب المجني عليه للمتهمين، وطالبهم بحقوق الجيرة، وفوجئ في اليوم التالي بترصد المتهمين له وطعنوه بمطواة طعنتين نافذتين في القلب وتوفي قبل وصوله إلي المستشفى وتمكنت مباحث الدقهلية من إلقاء القبض علي المتهمين.