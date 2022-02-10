السجن 15 سنة لـ 4 متهمين بقتل «شهيد الشهامة» في الدقهلية

قضت محكمة جنايات الطفل بمحكمة شمال الدقهلية بمحكمة بلقاس اليوم بمعاقبة 4 متهمين في قضية ‏مقتل إسلام سعد السيد جاد، طالب بكلية الحقوق، والمعروف بـ«شهيد الشهامة» بالسجن لمدة 15 سنة ‏علي 4 متهمين بالقتل، و بالسجن لمدة 7 سنوات علي خامسهم والذي تولي مراقبة المجني عليه، للانتقام ‏منه بعد أن عاتبهم علي معاكسة شقيقته، فقرروا الانتقام منه وجهزوا أسلحة بيضاء وما أن أبصروه حتى ‏انهالوا عليه بطعنات بالأسلحة البيضاء وفروا هاربين من مكان الواقعة وتركوا المجني عليه غارقا في ‏دمائه وتوفي فور وصوله للمستشفى.‏



صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عطية، رئيس محكمة جنايات طفل بلقاس، وذلك في القضية رقم 17 ‏لسنة 2020 جنايات طفل الستاموني، والمقيدة برقم 982 لسنة 2020 كلي شمال الدقهلية، وذلك بمعاقبة ‏كل من : «عبد الرحمن ط. إ.»، و «رجب ع. ف.»، و «رجب ع. ف.»، و «أحمد ص. ح.»، أعمارهم ‏أقل من 18 عام، وذلك بالسجن لمدة 15 سنة علي كل منهم ، وبمعاقبة «يوسف ر. ي.»، بالسجن لمدة 7 ‏سنوات، عما أسند إليهم من اتهامات.‏





بدأت أحداث القضية في شهر يوليو 2020 عندما تبلغ لمأمور مركز شرطة الستاموني بمصرع شاب ‏يدعى إسلام سعد السيد، طالب بكلية الحقوق، وذلك أثناء دفاعه عن شقيقته عقب قيام شابان بمعاكستها ‏وطعنوه وفروا هاربين.‏



انتقل ضباط مباحث الستاموني إلى مكان الواقعة وبسؤال شهود العيان أكدوا أن المجنى عليه عاتب شابين ‏بعد معاكستهما لشقيقته أثناء وجودها في شرفه منزلهم، وعاتب المجني عليه للمتهمين، وطالبهم بحقوق ‏الجيرة، وفوجئ في اليوم التالي بترصد المتهمين له وطعنوه بمطواة طعنتين نافذتين في القلب وتوفي قبل ‏وصوله إلي المستشفى وتمكنت مباحث الدقهلية من إلقاء القبض علي المتهمين.‏