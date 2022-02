الفعاليات الإعلامية لمباراة بيراميدز وأهلي طرابلس

أتم منظمو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، الترتيبات الإعلامية الخاصة بمباراة بيراميدز وأهلي طرابلس الليبي في بداية مشوار دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل أهلي طرابلس ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات من الكونفدرالية.

وجاءت الترتيبات الإعلامية على النحو التالي:

يوم السبت الموافق ١٢ فبراير

مؤتمر نادي بيراميدز ٤:٠٠ عصرا

تدريب نادي بيراميدز ٤:٣٠ عصرا

مؤتمر نادي أهلي طرابلس ٥:٣٠

تدريب نادي أهلي طرابلس ٦:٠٠

إستاد الدفاع الجوي

سيكون متاحا أمام جميع وسائل الإعلام تصوير أول ١٥ دقيقة من تدريبي بيراميدز وأهلي طرابلس بملعب الدفاع الجوي.

ويمكن لجميع وسائل الإعلام متابعة المؤتمرين الصحفيين عبر تطبيق "زووم" عبر اللينكات التالية:

مؤتمر الجهاز الفني لنادي بيراميدز

‏atef shady is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

‏Topic: Pyramids fc pre match press conference

‏Time: Feb 12, 2022 04:00 PM Cairo

‏Join Zoom Meeting

‏https://us04web.zoom.us/j/75679729522?pwd=HmRHf--8mjm5pHLG0N8G1CdrFZ0Ui3.1

‏Meeting ID: 756 7972 9522

‏Passcode: 1WxNat

مؤتمر الجهاز الفني لنادي أهلي طرابلس

‏atef shady is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

‏Topic: Ahly Tripoli pre match press conference

‏Time: Feb 12, 2022 05:30 PM Cairo

‏Join Zoom Meeting

‏https://us04web.zoom.us/j/75629839942?pwd=wI9ru63ikpZMgsIS9xWIccpCcMYWwY.1

‏Meeting ID: 756 2983 9942

‏Passcode: 1WxNat