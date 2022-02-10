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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إيهاب فهمي مديرا للمسرح القومي للسنة الثالثة

ايهاب فهمي
ايهاب فهمي

أعلن الفنان إيهاب فهمي عن توليه إدارة المسرح القومي للسنة الثالثة على التوالي من خلال حسابه على فيسبوك.

وكتب إيهاب فهمي": الحمد لله وبسم الله السنة الثالثة مديرا للمسرح القومى توكلنا على الله ونسأل الله العون  كل الشكر لمعالى وزيرة الثقافة الفنانة دكتورة إيناس عبد الدايم والسيد رئيس قطاع الانتاج خالد جلال ورئيس البيت الفنى للمسرح السيد إسماعيل مختار ،  شكرا لكل  أعضاء فرقة المسرح القومى.

تفاصيل افتتاح "في انتظار بابا" لـ إيهاب فهمي

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وعلى جانب آخر يفتتح الفنان إسماعيل  مختار رئيس البيت الفني للمسرح مساء الأحد ١٤ نوفمبر العرض المسرحي الجديد "في انتظار …بابا" من إنتاج فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح بقيادة الفنان إيهاب فهمي، ومن إخراج المخرج الكبير سمير العصفوري، وذلك على خشبة المسرح القومي بالعتبة في تمام الثامنة مساء .

يقول الفنان إيهاب فهمي مدير فرقة المسرح القومي إن هذا العمل يعتبر عودة للمخرج الكبير سمير العصفوري الى البيت الكبير المسرح القومي، ويعد العمل تتويجا لمشوار أحد رواد الإخراج المسرحي في مصر والعالم العربي، ونثق جميعا في نجاح العرض وتميزه وسط  فريق عمل من الفنانين المبدعين.

يذكر أن العرض عن "الالياذة" للشاعر اليوناني هوميروس يقدم فيه شخصيات أسطورية تحمل العديد من الصفات التي تظهر فى العرض من خلال الأحداث والمواقف.  

العرض المسرحي "فى إنتظار... بابا" عن الالياذة للشاعر اليوناني هوميروس بمساعدة السيكولوجي فرويد وتحليله لعقدة إلكترا ، العرض بطولة سماح أنور، أحمد سلامة ، انتصار، مفيد عاشور ،ماهر محمود ،سميحة عبد الهادي، فتحي سعد، أيمن إسماعيل ، علي كمالو، بسمة شوقي ، وليد أبو ستيت، خالد عبد الحميد، إضاءة مصطفى عزالدين، موسيقي أحنا  الناصر، استعراضات ضياء شفيق، ديكور إيهاب العوامري، ملابس أماني  حسني ، إعداد سمير العصفوري، أيمن إسماعيل، و من إخراج سمير العصفوري.
 

إيناس عبد الدايم المسرح القومي ايهاب فهمي إسماعيل مختار المسرح القومي بالعتبة

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