إبراهيم عيسى: خناقة قيادات الاخوان مدبرة ويحاولون التغلغل في المجتمع

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن جماعة الاخوان يحاولون التغلغل من جديد في المجتمع بالتحول من تنظيم إلى تيار، وتحاول التيارات الإسلامية المتطرفة أن تشحن وتسخن الشعب ضد الحكومة وتعطل طموحات المجتمع للتقدم، قائلا: "خناقة الاخوان الحالية مدبرة ومنظمة ومحاولة ايحاء بأن هناك تيار يريد التغيير في سياسات التنظيم".

وأشار الإعلامي إبراهيم عيسى، خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، على قناة القاهرة والناس، إلى أن الإرهابي عاصم عبد الماجد يقدم خريطة عن وضع التيار الإسلامي الحالي، وهو أن الجماعات وتيار الإسلام السياسي خسر الصراع على السلطة ثم خسر في المرحلة الثانية بالاستنزاف على السلطة بالجرائم الإرهابية، وخسر في المعركة الثالثة في بقاء وقوة وصلابة التنظيم".

وتابع: "الإرهابي عاصم عبد الماجد يحرض التيارات المتطرفة على اتباع أساليب جديدة لزعزعة استقرار المجتمع، وهل نسى الإرهابي عاصم عبد الماجد الأطفال الذين قتلوهم بإرهابهم في مصر والبلاد العربية".