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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أقرب طريق لقلب الرجل.. قائمة طعام لعيد الحب

صدى البلد

تعتبر معدة الرجل أفضل طريقة إلى قلبه؛ لذا إذا كنت تحاول جذب شخص ما ، بدلاً من المعاناة من تناول الطعام في مطعم في يوم عيد الحب.

لذلك يمكن أن تقدمي لزوجك أو خطيبك اكلة مميزة يوم عيد الحب مع الشيكولاته والمشروبات المختلفة بتكاليف أقل.

والطقس البارد يجعلك تحتفل بعيد الحب بشكل مميز في منزلك ولأن أقرب طريق لقلب الرجل معدته نقدم لكي قائمة بالاكلات التي يمكن أن تقديمها في المنزل يوم عيد الحب 

الأبراج الأكثر حظا في عيد الحب.. هل أنت منهم؟

فأذا كنتم من محبي الأكلات السريعة يمكنك الاعتماد علي البيتزا بأطعمتها المختلفة أو ساندوتشات البرجر مع البطاطس والمشروبات الباردة وفطائر التفاح الحلوة .

كما يمكنك أن تقدمي لزوجك على سفرة منزلك وليمة من الأسماك والسيو فود والجمبري وهي الأفضل للكثير من الرجال ولكن انتي علي دراية بالاكلات المفضلة لزوجك  .

وعن الحلويات فقد تحتاجين إلى بعض الوصفات السهلة والبسيطة تناولها بعد السمك مثل سلطة الفواكة المقطعة على شكل قلوب والاعتماد علي الفراولة بالشوكولاته.

أما اذا كنتم من محبي الحلويات فإن تورتة عيد الحب هي الأنسب لتقديمها  في الاحتفال بعيد الحب أو التشيز كيك المميزة بالفراولة أو التوت. 

إذا كانت الميزانية لاتسمح بتقديم اكلات باهظة يمكن أن تقدمي عشاء خفيف من البيض الاومليت وسلطة لطماطم واللانشون  المقطع علي شكل قلوب وطماطم مقطعة بالقلب والخيار.

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