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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

14 بندا أنصفوا المرأة..

أسامة الأزهري: حفظ الله الإمام الأكبر ورجال أزهرنا الأبرار

شيخ الازهر وأسامة
شيخ الازهر وأسامة الأزهري

أشاد الدكتور أسامة الأزهري، بملف العدد الجديد من جريدة صوت الأزهر الشريف، والتي تُبرز ما انتهى إليه الاجتهاد الأزهرى فى ١٤ قضية أساسية؛ منها العنف ضد المرأة، بيت الطاعة، التحرُّش الجنسى، الطلاق التعسُّفى، تولى المرأة الوظائف العليا، ظُلم العادات والتقاليد للمرأة باسم الدِّين، الحكم الصحيح فى تعدُّد الزوجات، وسفر المرأة بدون محرم، وختان الإناث، والإجبار على الزواج، وضرب الزوجات، وزواج القاصرات، وحرمان المرأة من الميراث، ونصيب المرأة فى ثروة زوجها التى أسهمت فى تنميتها.

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وكتب الأزهري عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك: حفظ الله الإمام الأكبر والأزهر الشريف ورجاله الأبرار جميعا جنودا لوطننا العظيم.

وتُصدر صحيفة «صوت الأزهر» ملفاً تذكارياً فى عددها المقبل، يتناول عدداً من أبرز قضايا المرأة، التى تصدَّى لها الأزهر الشريف وإمامه الأكبر، خلال السنوات الأخيرة، بالاجتهاد والحسم والإيضاح؛ ليكون هذا الملف دليلاً إرشادياً للباحثين والمتابعين والمهتمين بمعرفة الموقف الأزهرى الصحيح من هذه القضايا.


واعتمدت الجريدة فى ملفها على رؤية الإمام الأكبر د.أحمد الطيب، شيخ الأزهر، فى هذه المسائل؛ ومنها رفض وجود بيت الطاعة، وتحريم العنف ضد المرأة، ورفض إجبار المرأة على الزواج ممَّن لا ترغب، ورفض إعضالها بمنعها من الزواج من كفءٍ تُريده، وحظر ضرب الزوجات بالقانون، وجواز تولى المرأة الوظائف العليا جميعها متى امتلكت الكفاءة وشروط الوظيفة؛ ومنها الرئاسة والفتوى والقضاء.

أسامة الأزهري صوت الأزهر الشريف حفظ الله الإمام الأكبر والأزهر الشريف شيخ الأزهر

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