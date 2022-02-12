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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

آلان كلارك المدير السابق لـ تسلا ينضم لشركة فورد

آلان كلارك
آلان كلارك

اعلنت شركة فورد الامريكية الشهيرة لصناعة السيارات ، عن ضم ، المهندس  آلان كلارك المدير الهندسي السابق لشركة تسلا،  فى خطوة جديدة لها لتطوير سياراتها الكهربائية وتنفيذ استراتيجيتها الواعدة فى هذا المجال .

 

وقالت فورد فى بيان لها ان كلارك يتمتع بخبرة كبيرة في صناعة السيارات، ولا سيما في تسلا. أثناء عمله في أكبر مصنع للسيارات الكهربائية في العالم، عمل كلارك كمهندس تصميم أول على الطراز S بين سبتمبر 2009 ويناير 2012 قبل أن يتولى منصب مدير أول لهندسة البرامج الجديدة بين يناير 2012 وأكتوبر 2017.

 

 ثم أصبح مدير البرامج الهندسية الجديدة واحتفظ بهذا الدور حتى يناير 2022 ، و قبل انضمامه إلى تسلا، عمل كلارك في شركة هوندا بيرفورمانس ديفيلوبمنت كمهندس تطوير هيكل لنماذج ARX 02A P1 و ARX 01b P2التي تسابقت في سلسلة لومان الأمريكية ، و سيعمل كلارك ضمن قسم تطوير السيارات الكهربائية المتقدمة ولكن لم يتضح بعد المهام التي سيقوم بها.

 

وكانت شركة فورد في سبتمبر من العام الماضي، قامت بخطوة كبيرة بشكل خاص عندما عينت دوج فيلد الذي شغل منصب رئيس مشروع سيارة آبل وكذلك نائب الرئيس الأول للهندسة في تسلا ولعب دورًا مهمًا في إطلاق الطراز 3 .

 

يقود فيلد تنظيم البرامج والأجهزة المضمنة في فورد التي تتعامل مع عناصر التحكم في السيارة، واتصال المؤسسات، والميزات، والتكامل والتحقق من الصحة، والمنصة والنظام الأساسي، وتكنولوجيا مساعدة السائق، وأدوات الهندسة الرقمية. 

 

ويقال أيضًا إنه يعمل جنبًا إلى جنب مع جيم فارلي الرئيس التنفيذي لشركة فورد لزيادة استثمارات شركة صناعة السيارات في السيارات الكهربائية، مع جعل العلامة التجارية أكثر ذكاءً.

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